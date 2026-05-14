Slováci podľahli PANIKE kvôli hantavírusu, lekárne berú útokom! Odborníci varujú: Najväčšie riziko môže číhať DOMA

Obavy z hantavírusu sa v posledných dňoch výrazne zvýšili a spolu s nimi aj dopyt po ochranných pomôckach. Predaj respirátorov a rúšok od polovice apríla medziročne vzrástol o 55 %. Odborníci však upozorňujú, že najväčšie riziko nákazy nepredstavuje pobyt v lese či na chate, ale upratovanie zanedbaných priestorov, kde sa môžu pohybovať hlodavce.
„V online poradni teraz registrujeme až panické otázky. Ľudia sa pýtajú na špeciálne lieky, testy alebo prípravky na posilnenie imunity, pretože majú strach z hantavírusu po pobyte v lese alebo na chate. V skutočnosti je však najväčším rizikom úplne bežné upratovanie zanedbaných priestorov. Ľudia sa boja nákazy vonku, no potom doma bez rukavíc upratujú pivnicu, víria prach v kôlni alebo používajú jednu handričku na všetko. Práve pri upratovaní priestorov, kde sa môžu pohybovať hlodavce, pritom býva riziko kontaktu najvyššie,“ vysvetľuje farmaceutka Pavla Horáková.
Jednoduchá prevencia
Hantavírus je na Slovensku stále veľmi zriedkavý, no odborníci omnoho častejšie riešia následky zanedbanej hygieny či nesprávne ošetrených drobných poranení. Prevencia je pritom jednoduchá: pri upratovaní používať respirátor a rukavice, nevíriť prach a upratovať radšej navlhko.
„Ľudia často hľadajú zložité riešenia alebo univerzálnu ochranu, pritom v praxi rozhodujú najmä konkrétne návyky pri upratovaní. Odporúčam používať respirátor a rukavice, nevíriť prach a upratovať radšej navlhko,“ dodáva Horáková. Ak si niekto nie je istý, kedy je situácia riziková alebo ako postupovať správne, je podľa nej lepšie poradiť sa s odborníkom.
Odborníci pripomínajú, že základné ochranné pomôcky sú bežne dostupné a správne používanie jednoduchých preventívnych opatrení dokáže riziko nákazy výrazne znížiť.