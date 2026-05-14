Korupčná kauza na Ukrajine má dohru: Súd nariadil zatknutie Andrija Jermaka

KYJEV - Ukrajinský protikorupčný súd vo štvrtok nariadil na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatknutie Andrija Jermaka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho kancelárie. Informuje o tom agentúra Reuters.
Jermak zotrvá vo vyšetrovacej väzbe 60 dní alebo po zaplatení kaucie 140 miliónov hrivien (asi tri milióny eur) bude stíhaný na slobode. „Nemám toľko peňazí a môj právnik bude teraz spolupracovať s priateľmi a známymi (na získaní peňazí na kauciu),“ povedal Jermak vo štvrtok novinárom po rozhodnutí súdu.
Prípad sa týka organizovanej skupiny zapojenej do legalizácie 460 miliónov hrivien (zhruba 9,8 milióna eur) prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností neďaleko Kyjeva. Do prípadu je zapletených šesť osôb vrátane bývalého ukrajinského vicepremiéra Olexija Černyšova a podnikateľa Timura Mindiča. Pre škandál odstúpili viacerí ministri a Mindič ušiel do cudziny. Ukrajinská Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAP) a Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) Jermaka v pondelok obvinili z členstva v tejto skupine. On sám obvinenia odmieta.
„Môj právny tím podá odvolanie. Využijeme všetky právne prostriedky, aby sme dosiahli spravodlivosť a zistili pravdu,“ dodal. Jermak bol považovaný za šedú eminenciu a pravú ruku Zelenského. Na funkciu šéfa jeho kancelárie rezignoval koncom novembra v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore. Podľa Reuters obvinenia proti Jermakovi nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre Zelenského. Niektorí analytici sa však domnievajú, že by mohli viesť k poškodeniu jeho reputácie, najmä ak by sa po vojne uchádzal o znovuzvolenie.