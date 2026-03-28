Našli hrob NAJSLÁVNEJŠIEHO mušketiera! Pod oltárom v Maastrichte ležala kostra s guľkou, DNA má potvrdiť d'Artagnana

AMSTERDAM - Kostra nájdená pri opravách kostola v Maastrichte môže patriť slávnemu francúzskemu mušketierovi d 'Artagnanovi, informovala dnes agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá. Šľachtic, ktorý sa stal predobrazom pre román Traja mušketieri spisovateľa Alexandra Dumasa staršieho, zomrel v holandskom meste pred viac ako 350 rokmi.
Kostru objavili v hlavnej lodi moderného kostola, ktorého počiatky siahajú minimálne do 13. storočia. Stavba prechádzala rekonštrukciou, pretože sa v nej vo februári prepadla časť podlahy. Podľa jahna Jose Valkeho, ktorý bol prítomný pri prvých vykopávkach, sú dôkazy o tom, že kostra patrí d'Artagnanovi, pomerne presvedčivé. Pri kostre ležala guľka, presne ako opisovali historické záznamy, a v hrobe sa nachádzala tiež francúzska minca zo 17. storočia.
"Umiestnenie hrobu navyše naznačuje, že to je významná osoba. Kostra sa nachádzala na mieste, kde stál oltár, a v tom čase boli pod oltárom pochované iba kráľovské alebo iné významné osobnosti," doplnil Valke v rozhovore s miestnym serverom L1 nieuws. Bezprostredne po náleze kostry kontaktoval Wima Dijkmana, archeológa, ktorý po d'Artagnanových pozostatkoch pátra už 28 rokov. "Som vedec, a tak som stále veľmi opatrný. Ale mám veľké očakávania," uviedol Dijkman podľa serveru.
Laboratóriu poskytli vzorky DNA potomkovia
Kostru vedci previezli do archeologického ústavu v meste Deventer na východe krajiny. V polovici marca z nej odobrali vzorku DNA, ktorý v súčasnosti analyzuje laboratórium v Mníchove. Vzorky svojej genetickej informácie laboratóriu poskytli potomkovia d'Artagnanových súrodencov.
Charles de Batz de Castelmore, gróf d'Artagnan, slúžil ako mušketier u francúzskych kráľov Ľudovíta XIII. a predovšetkým Ľudovíta XIV. Zomrel pri obliehaní Maastrichtu v roku 1673, pravdepodobne bol zastrelený mušketou. Miesto jeho posledného odpočinku dodnes zostáva záhadou. Príbehy o živote gaskoňskeho mušketýra inšpirovali v 19. storočí Dumasa k napísaniu slávneho románu. Vďaka nemu je meno d'Artagnan známe po celom svete, pripomína AFP. Traja mušketieri sa dočkali tiež početných filmových spracovaní.