Barbora Krajčírová je trojnásobnou mamou: Porodila dievčatko! POZRITE, aké meno mu vybrala...

BRATISLAVA - Moderátorka Barbora Krajčírová prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Na sociálnych sieťach oznámila, že sa stala po tretíkrát mamou a fanúšikom ukázala aj prvú fotografiu svojej dcérky. Radostnú novinku zdieľala krátko po pôrode a prezradila rovno aj meno dievčatka.
V roku 2010 Barbora Krajčírová porodila dcéru Amiu hudobnému producentovi Tomi Popovičovi, s ktorým moderátorka a influencerka tvorila pár osem rokov. Bohužiaľ, v roku 2017 sa ich cesty rozišli. Neskôr sa dala dokopy s regionálnymi politikom Ľubošom Krajčírom, s ktorým má syna Kristiána a dnes ráno na sociálnej sieti pochválila krásnou správou. „Chiara Krajčírová, už máme doma všetko,“ napísala obľúbená moderátorka.
Táto správa okamžite zožala množstvo pozitívnych reakcií. Pod príspevkom sa začali kopiť gratulácie od fanúšikov aj známych tvárí slovenského šoubiznisu. Novopečenej mamičke prajeme veľa zdravia, lásky a krásnych chvíľ s malou Chiarou.
