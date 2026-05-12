Utorok12. máj 2026, meniny má Pankrác, zajtra Servác

Líder PS zúri: Pčolinského záhadný výstup a ďalšie nepríjemné otázky, platila neziskovka za mobily Šimečkovcov?

Šimečka zúri po tom, čo sa začalo vo veľkom hovoriť o jeho mame a faktúre za telefónne číslo.
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, SITA/AP Photo/Petros Karadjias)
BRATISLAVA - Bublajúca kauza Projektu Fórum už nenechala chladným ani niekdajšieho poslanca a brata exšéfa SIS Petra Pčolinského. Ten už skôr hovoril o pochybeniach v tomto združení, no teraz na šéfa progresívcov Michala Šimečku vytiahol ďalšie státisíce eur u jeho matky, po ktorých položil viaceré otázky. Okrem toho šéf PS zúri aj po otázkach ohľadom zvláštnych a starých faktúr na jeho telefónne číslo, ktoré mal platiť Projekt Fórum. Opozičný líder prišiel s vysvetleniami, no za všetkým vidí premiéra a jeho "spravodajské hry" a odkazuje mu, že sa zastrašiť nenechá.

Už niekoľko posledných týždňov je štatutárka zduženia Projekt Fórum a matka opozičného lídra Marta Šimečková pod paľbou otázok pre podozrivé sumy a pre zvláštne vedené účtovníctvo v tejto neziskovke, ktorá sa zaoberala organizáciou intelektuálnych podujatí. Politické prepojenie začal kreovať ešte minulý rok predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico, ktorý Šimečkovú a jej pravú ruku Andreu Pukovú označil za podvodníčky.

Podozrení však pribúda a ani zverejnenie celého účtovníctva Šimečkovej veľmi nepomohlo a prakticky každý týždeň sa dostávajú na povrch nové a nové pochybenia vo vedení účtovníctva a veľmi vážnou témou sú aj exekúcie či chýbajúce daňové priznania. Dvojica Šimečková-Puková medzitým mlčí a polícia všetko prešetruje.

Politickí predstavitelia však nespia a kauzu výdatne živia. Výnimkou nie je ani bývalý podpredseda parlamentu, brat exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského a exposlanec Sme rodina Peter Pčolinský. Ten sa v utorok 12. mája postavil pred parlamentom pred novinárov a s ďalším dokumentom v ruke im prezentoval svoje nové podozrenia.

Pčolinský svoj brífing začal zhrnutím doterajších informácií, ktoré boli o Projekte Fórum Šimečkovej a Pukovej medializované: 2 až 3-násobne vyplácané faktúry, pozmeňovanie účtovnej uzávierky, nepodávanie daňových priznaní či vyhýbanie sa exekúciám. Svojimi otázkami však prešiel k ďalšej téme.

Exposlanec Peter Pčolinský pred parlamentom poukázal na ďalšie pochybenia v kauze Projekt Fórum Marty Šimečkovej (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pčolinský už predtým "premiérovo" vyrukoval s nepríjemnosťami, ktoré v PS narobil odchod Martina Pekára. Teraz prišiel s informáciami o Projekte Fórum. Podľa neho európska agentúra poskytla Šimečkovej združeniu grant na podujatie Zrkadlá Európy. Išlo o roky 2010 až 2012. Malo ísť o sumu 113-tisíc eur. 

Agentúra po skončení tohto projektu chcela všetko zdokladovať a napriek opakovaným výzvam Šimečková s Pukovou vraj nereagovali. Šimečková podľa Pčolinského počas tohto obdobia len "naťahovala čas". "V júni 2018 agentúra informovala Martu Šimečkovú, že peniaze bude vymáhať späť. Združenie sa obrátilo na európskeho ombudsmana. Ten konštatoval, že „projekt nespĺňal požiadavky na získanie peňažných prostriedkov“. Už v rokoch 2010 až 2012 Projekt Fórum nespĺňal požiadavky na zisk grantu," povedal Pčolinský, čím naznačil, že už v danom období mohlo vraj dôjsť k zavádzaniu agentúry zo strany Pukovej a Šimečkovej.

Peter Pčolinský  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dostali ďalšie peniaze napriek tomu, že nevedeli zadokladovať ani prvý grant, tvrdí Pčolinský

Tu však neskončil a pred médiami sa začal oháňať výpismi za poskytnuté dotácie na ďalšie štyri projekty v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017. Išlo teda o obdobia po prvom poskytnutom grante. V roku 2018 už mala neziskovka naraziť na nepríjemnosti s exekúciou. Podľa Pčolinského ale vraj napriek tomu Projekt Fórum vyčerpal 370-tisíc eur. Ďalšie peniaze z európskej agentúry už vraj nežiadali. "Projekt Fórum, napriek tomu, že nevedeli zdokladovať prvý grant, tak z ďalších štyroch čerpali," posťažoval sa Pčolinský.

 (Zdroj: archív P.P.)

"Keďže už máme skúsenosť s exekúciami a nepodanými daňovými priznaniami tohto združenia a ďalšími vecami, pýtam sa, či pani Šimečková nebude exekuovaná za ďalších 370-tisíc eur a či pani Šimečková nezabudla spomenúť aj tieto problémy a či už neprebieha nejaké konanie, a ak nie, som zvedavý, či bude konať Európska prokuratúra,“ vyzval bývalý poslanec európske orgány k prešetreniu tejto záležitosti.

Peter Pčolinský  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Problém s faktúrami za mobilné číslo, ktoré patrí Šimečkovi

Okrem Pčolinského tlačovej konferencie sa však Denník Postoj rozhodol vydať ďalší článok, kde kladú Šimečkovi ďalšie nepríjemné otázky. Ukázalo sa totiž, že Projekt Fórum mal platiť faktúry za jeho mobilné telefónne číslo.

Denník tvrdí, že Projekt Fórum preplácal niekoľko rokov aj telefón, ktorý používa otec lídra PS, novinár Martin Milan Šimečka, ich dcéra Júlia Šimečková a ďalší rodinní príslušníci. V prípade konkrétností však ide o lídra Michala Šimečku. V prípade jeho čísla spomína denník faktúru, podľa ktorej združenie Projekt Fórum v roku 2012 zaplatilo spoločnosti Orange 244,02 eur za požívanie konkrétneho telefónneho čísla, ktoré dnes patrí lídrovi PS.

Šimečka reaguje na otázky ohľadom faktúr za jeho mobilné číslo a Pčolinského výstup (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Číslo som zdedil po starej mame Soni Čechovej, reaguje šéf opozičného PS

Ako sa ukázalo, telefónne číslo bolo v čase, kedy sa zaňho hradili faktúry, už v Šimečkovom mobilnom telefóne a predtým patrilo Soni Čechovej - starej mame (zo strany jeho matky, pozn. red.) Michala Šimečku. Čechová zomrela v roku 2007. Šimečka priznal, že nemal vedomosť, že sa v roku 2012 nachádzalo v evidencii Projektu Fórum. V čase splatenia faktúry bol Šimečka už v Bruseli ako mladý poradca vtedajšieho europoslanca za Smer-SD Borisa Zalu a českého europoslanca Libora Roučka.

"Dozvedám sa, že na faktúre starej 14 rokov je aj číslo, ktoré som zdedil po mojej nebohej starej mame. Neviem, o akú faktúru ide, neviem, odkiaľ ju majú. Jedno je jasné — nemajú ju ako legálne mať. Majú ju zo spisu? Nie, lebo vyšetrovanie voči mojej mame je vedené za roky 2018 až 2022. Musí to pochádzať z bezpečnostných zložiek, ktoré rozpracovali moju rodinu a Projekt Fórum," napísal v statuse líder PS Michal Šimečka.

Denník pripomenul, že ak by združenie platilo za mobil a využívanie roamingových služieb podobné sumy počas celého tohto obdobia, keď pôsobil Šimečka v Bruseli, išlo by o tisícky zaplatených eur z prostriedkov Projektu Fórum.

 
 

Je to Ficova spravodajská hra, zhodnotil opozičný politik a poslal premiérovi odkaz

Na tieto otázky sa už Šimečka aj v statuse a aj na tlačovej konferencii, ktorú mal len hodinu po Pčolinského výstupe, díva ako na "Ficovu spravodajskú hru".

"K samotnej veci: po smrti mojej starej mamy, ktorá zomrela v roku 2007, som si zo sentimentálnych dôvodov nechal jej číslo. Bol som študent a rodičia mi povedali, že mi budú platiť mobil; ostatné výdavky na štúdium som si platil sám. Zjavne moja mama toto číslo napísala na občianske združenie. To sa nemalo stať. Ja si to však úprimne nepamätám, dozvedel som sa o tom, keď sa o to začali zaujímať médiá," vysvetľoval Šimečka to, ako sa mohlo jeho číslo dostať pod gesciu Projektu Fórum. Dodal, že ho to hnevá a keby to vraj vedel, tak to povie verejnosti hneď. "Hnevá ma, že to tak bolo, nenechám sa ale zložiť touto spravodajskou hrou za mobil, ktorý mi platila mama z občianskeho združenia pred 14 rokmi," dodal.

"Počúvajte dobre, pán Fico. Mňa nezlomíte. Môžete pokojne so svojou SIS-kou, Gašparom a Bödörom vyťahovať hoci aj každý mesiac nové faktúry Projektu Fórum. Kým vy riešite moju mamu, ja budem riešiť problémy ľudí na Slovensku. A presne tým vás porazíme vo voľbách," odkázal Ficovi na záver.

