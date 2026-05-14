MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Kyjev: Rusko nasadilo drony aj balistické rakety, FOTO hrôzy!

KYJEV - Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí masívnemu nočnému útoku ruských striel a dronov, uviedli miestni činitelia. Poznamenali, že zasiahnutých bolo niekoľko budov vrátane obytných domov. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cielili aj na ďalšie regióny krajiny napadnuté Ruskom, vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na telegrame napísal, že útok spôsobil požiar vo výškovom obytnom dome v Obolonskom obvode metropoly. Padajúcimi troskami ruských dronov bolo podľa neho zasiahnutých niekoľko ďalších budov.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že Kyjev čelí útoku balistických striel a vyzval obyvateľov, aby sa nevzďaľovali z krytov. O prípadných obetiach zatiaľ nie sú správy.
Nová vlna útokov prichádza po tom, ako počas stredy Rusko vyslalo proti Ukrajine minimálne 800 dronov, ktoré zabili šesť ľudí a desiatky ďalších zranili. Prezident Volodymyr Zelenskyj po stredajších akciách varoval, že po dronoch môžu nasledovať aj ruské rakety. Upozornil tiež, že jeden z najdlhšie trvajúcich ruských útokov proti Ukrajine nastal v čase, keď americký prezident Donald Trump začal návštevu Číny.