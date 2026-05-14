Prvý PRIESKUM po prepuknutí účtovníctva Marty Šimečkovej: PS sa trápi, aj koalícia má čo robiť!

BRATISLAVA - Preferenciami politických strán v poslednej dobe hýbe všeličo. Popularitu stranám dávajú dobré správy, no výrazne ju berú aktuálne kauzy, ktorých je navôkol dostatok. Má ich nielen koalícia, ale aj opozícia. Najnovšie sa dozvedáme aj to, aký efekt na preferencie má prípad Marty Šimečkovej a Projektu Fórum už po tom, čo na konci apríla zverejnila veľmi pochybne vyzerajúce účtovníctvo.
Prieskum zverejnil portál 360tka.sk. Vypracovala ho agentúra Focus na vzorke 1 017 respondentov od 5. do 11. mája 2026.
Voľby by na začiatku mája tesne vyhralo Progresívne Slovensko, ktoré padlo z marcových vyše 19 percent na 18,3 percenta. Veľmi tesne za ním je vládny Smer-SD s 18,1 percentami. Treticu uzatvára klesajúca Republika, ktorá padla s vyše 10 a pol percent na 9,7. Pred ňu sa pomaly štverá Hnutie Slovensko s 9,6 percentami hlasov.
Hlas-SD je ďalším z radov koalície, ktorý si však o dve desatiny percenta polepšil na 8,4 percenta. Kresťanskodemokratické hnutie by dosiahlo na 7,5 percenta voličov, Sloboda a Solidarita zas na 7,2. Poslednými hráčmi v parlamente by boli tradične Demokrati s 5,2 percentami hlasov, pričom oproti marcu padli o dve desatiny percent.
Mimo parlamentu by skončila vládna Slovenská národná strana s 4,5 percentami hlasov, Maďarská Aliancia s 3,8 percentami hlasov a Sme rodina s 3,1 percentami hlasov. Na rovné dve percentá by sa dostal aj nový subjekt Právo na pravdu.