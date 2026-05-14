Sankcia za veľké písmeno? Po kauze s langošmi sa roztrhlo vrece so svedectvami o nezmyselných pokutách

BRATISLAVA - Slovensko v posledných dňoch žije kauzou rodinnej prevádzky v Kvetoslavove, ktorej kontrolóri udelili pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Na svetlo sveta sa však v nadväznosti na to začínajú dostávať ďalšie kuriózne príbehy.
Novinár Marek Boka zverejnil na sociálnej sieti zoznam kontrol, ktoré pre malých podnikateľov skončili fatálne. Jeden z najsmutnejších príbehov sa týka malej predajne potravín na dedine. „Pani dostala pokutu 500 eur, lebo mala školský tuš pár dní po záruke. Plakala... Odvolala sa na ministerstvo, nepomohlo nič. Zaplatila a zavrela potraviny. Odvtedy v dedine už nie sú žiadne,“ opisuje Boka realitu, ktorá pripravila starších ľudí o možnosť kúpiť si chlieb v mieste bydliska.
Absurdnosť kontrolných orgánov podľa svedectiev nepozná hraníc. V jednom železiarstve strávili údajne kontrolóri celý týždeň. Keďže majiteľ mal všetko v ukážkovom poriadku, boli zúfalí. Nakoniec však „uspeli“ – mal dostať pokutu za to, že predával klince bez návodu na použitie.
V inom prípade dostal predajca gyrosu pokutu len preto, že pri hmotnostiach uviedol veľké písmeno „G“ namiesto malého, keďže celá ponuka bola graficky spracovaná veľkým fontom. Taxikári zase bežne čelia sankciám za to, že ich obchodné meno na dverách nemá presne predpísanú hrúbku písma, hoci by podľa predpisu musel mať nápis niekedy aj dva metre.
„Ak na Slovensku podnikáte, často máte pocit, že ste pre štát nepriateľ, nie človek, ktorý vytvára hodnoty,“ uzatvára Marek Boka v statuse, ktorý zdieľajú stovky nahnevaných ľudí.