Máte POPRASKANÉ päty? Podľa odborníčky to nie je len estetický problém, ale VAROVNÝ signál TOHTO orgánu!

LONDÝN - Suchá a popraskaná pokožka na chodidlách nemusí byť len kozmetický problém. Podľa odborníčky môže ísť o skorý varovný príznak ochorenia pečene alebo nedostatku dôležitých živín. Nie je teda správne tento stav podceňovať alebo prehliadať.
Lekárka Mindy Pelzová apeluje na ľudí, aby si všímali možné varovné signály ochorenia pečene. V jednej z epizód populárneho podcastu Diary Of A CEO v rozhovore s moderátorom Stevenom Bartlettom odporučila, aby si ľudia pri spozorovaní suchej a popraskanej pokožky na chodidlách naplánovali návštevu svojho všeobecného lekára. Uviedla: „Suchosť a praskanie naznačujú, že do chodidiel neprúdi dostatočné množstvo krvi. Môže ísť o príznak, že pečeň neplní správne svoju detoxikačnú funkciu a nedokáže účinne odstraňovať toxíny. Krvný obeh sa tak voľne nedostáva až do spodnej časti vašich chodidiel.“
Čo je potrebné sú všímať?
Keď si moderátor následne vyzul ponožku, aby si prezrel vlastné chodidlo, opýtal sa: „Čo by som mal vidieť na spodnej časti chodidla, ak moja pečeň nie je zdravá?“ Lekárka odpovedala: „Výrazné suché praskliny.“ Pečeň plní štyri hlavné funkcie: podieľa sa na trávení, čistení a zrážaní krvi a podpore imunitného systému. Ako informuje Gloucestershire Live, varovné signály poškodenia alebo zlyhania tohto orgánu sa objavujú vtedy, keď nedokáže tieto úlohy plniť. Príznaky sa pritom môžu u jednotlivcov líšiť. Ľudia s chronickým ochorením pečene môžu pociťovať pruritus, teda svrbenie pokožky, ktoré je lokalizované na konkrétnu oblasť, napríklad na chodidlá, alebo postihuje celé telo.
Čo jesť?
Pokožka v týchto oblastiach môže byť začervenaná, drsná, s hrbolčekmi alebo prasklinami. Škrabanie zvyčajne neprináša úľavu a svrbenie sa často zhoršuje v noci, čo narúša spánok. Suché a popraskané päty však môžu signalizovať aj nedostatok vitamínu B3 alebo omega-3 mastných kyselín. Pečeň produkuje žlč, ktorá pomáha rozkladať a vstrebávať vitamíny a živiny rozpustné v tukoch. Ak nepracuje optimálne, môže mať problém vytvárať dostatok žlče na efektívne vstrebávanie týchto dôležitých látok. Nedostatok vitamínu B3 môže viesť k ochoreniu pelagra, ktoré sa prejavuje hnačkou, dermatitídou a demenciou. Medzi potraviny bohaté na vitamín B3 patria: červené mäso (napríklad hovädzie a hovädzia pečeň), bravčové mäso, hydina, ryby, hnedá ryža, obohatené cereálie a chlieb, orechy, semienka, strukoviny a banány.
Mrazivé zistenie vedcov: Takmer POLOVICI prípadov RAKOVINY sa dalo predísť! Robíte TIETO CHYBY aj vy?
Na omega-3 mastné kyseliny sú bohaté: ryby, ustrice, sardinky, ančovičky, ľanové semienka, chia semienka, vlašské orechy a sója. Výrazne suchá pokožka môže byť aj príznakom cirhózy, ktorá vzniká v dôsledku zlyhávania pečene pri spracovaní vitamínu A, čiže kľúčovej živiny pre zdravú pokožku. Štúdia z roku 2021, ktorá pozorovala 125 pacientov s cirhózou, zistila, že 93,5 % z nich malo nedostatok vitamínu A. Medzi ďalšie príznaky zhoršenej funkcie pečene patria žltačka (zožltnutie očí a pokožky), opuchy chodidiel, hromadenie tekutiny v oblasti brucha, nečakané výkyvy hmotnosti, začervenané dlane a zhoršené kognitívne funkcie.