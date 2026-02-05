Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

Cukrovar v Trenčianskej Teplej prepustí viac než 90 zamestnancov: Niektorí končia už dnes

TRENČIANSKA TEPLÁ - Z cukrovaru v Trenčianskej Teplej prepustia v súvislosti s ukončením výroby cukru a spracovania cukrovej repy viac ako 90 zamestnancov. Niektorí z nich neprídu do práce už ani v piatok (6. 2.). Na štvrtkovom brífingu o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič.

„Do práce už v piatok neprídu zamestnanci, ktorých úlohou bolo začať údržbu a prípravu na novú repnú kampaň, ktorá už nenastane. Poberať budú priemernú mzdu až do 18. marca, kedy je zákonná lehota hromadného prepúšťania. Následne sa s predstaviteľmi základnej odborovej organizácie dohodneme na ďalších krokoch a kompenzáciách,“ priblížil Abelovič.

Ako informoval člen predstavenstva Tomáš Adámek, repná kampaň sa v cukrovare skončila minulý týždeň. Aktuálne prebieha „ťažkošťavná“ kampaň, kde sirup uložený v tanku spracovávajú na cukor. Skončiť by sa mala okolo 15. - 16. marca, hromadné prepúšťanie by mali ohlásiť 18. marca. Následne vyčistia zariadenia a presunú ich do iných cukrovarov spoločnosti Nordzucker Group.

Klimatická zmena zastavila výrobu cukru

V spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy. Podľa Abeloviča je hlavným dôvodom zastavenia spracovania cukrovej repy a výroby cukru v Trenčianske Teplej klimatická zmena, ktorá posúva pásmo pestovania cukrovej repy stále viac na sever.

„Klimatická zmena priniesla v posledných rokoch množstvo patogénov cukrovej repy, jej výnosy klesali. V roku 2024 sme počítali, že vyrobíme 100-tisíc ton cukru, vyrobili sme ho iba 80-tisíc ton. Napriek podpore, ktorú cukrová repa dostáva v podobe viazaných platieb, nie je produkcia cukrovej repy u pestovateľov taká, ako by očakávali,“ doplnil Abelovič. Cukrovar v Trenčianskej Teplej je najjužnejšie položený cukrovar, ktorý vlastní nemecká spoločnosť Nordzucker Group. Je zároveň jediným z 15 cukrovarov spoločnosti v Európe, v ktorom ukončia výrobu cukru.

