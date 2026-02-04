Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Motoristi nepôjdu na kompromis: Nového kandidáta na ministra nenavrhnú, uviedol Turek

Filip Turek
Filip Turek (Zdroj: Profimedia/Petr Topič/MAFRA)
TASR

PRAHA - Strana Motoristi sebe podľa jej čestného prezidenta Filipa Turka nenavrhne nového kandidáta na ministra životného prostredia. Uviedol to pre server iDNES.cz s tým, že Motoristi už ďalšie ústupky robiť nebudú. Pražský hrad po stredajšej schôdzke prezidenta Petra Pavla s premiérom Andrejom Babišom uviedol, že prezident očakáva nový návrh na tento post.

„Pán prezident opakovane poprel svoje predvolebné sľuby a, bohužiaľ, aj klamal, a to nielen o svojej minulosti. Navyše, porušuje zákon. Na základe jednej manipulácie sme už ústupok urobili a ďalší v pláne určite nemáme,“ citoval server Turka. Odkazoval na to, že on sám bol pôvodne kandidátom Motoristov na ministerstvo zahraničných vecí, ale aby ustúpili Pavlovi, ktorý avizoval, že ho do tejto funkcie nevymenuje, tak sa vymenili s predsedom strany Petrom Macinkom. Prezident potom uviedol, že Turka nevymenuje za žiadneho ministra.

Babiš potvrdzuje, že Turek nebude ministrom

Aj Babiš po schôdzke na hrade vyhlásil, že Turek členom jeho vlády nebude, lebo ho prezident Pavel nikdy nevymenuje. Dodal, že túto otázku považuje za uzavretú a už sa k tomu nechce vracať.

K situácii sa premiér ešte raz vyjadril podvečer počas návštevy Talianska, kam odletel v stredu po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu. Podľa svojich slov nemá možnosť zmeniť názor Motoristov, lebo v koaličnej zmluve je uvedené, že každá strana navrhuje svojich kandidátov na ministrov. Babiš priznal, že nastala patová situácia a naznačil, že najnovšie vyjadrenia Motoristov ho netešia.

„Dúfam, že to bolo už posledné konfrontačné vystúpenie zo strany koaličných partnerov. Už o tom nechcem diskutovať, máme iné dôležité veci... Už by som rád prestal strácať energiu na komentáre týchto vzťahov, chcem pracovať pre našich spoluobčanov,“ povedal novinárom predseda vlády s tým, že táto téma sa pre neho skončila. Rozumie však, že voliči Motoristov sú na prezidenta nahnevaní. Ak strana uzná, že chce nominovať niekoho iného než Turka, prezidentovi návrh predloží. „Zatiaľ to tak nevyzerá,“ dodal s tým, že už to chce mať za sebou.

Tragédia v Bratislave: Žena
Tragédia v Bratislave: Žena neprežila pád zo 4. poschodia bytovky!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Premávka liniek 4 a 9 je na bratislavskom Trnavskom mýte obnovená
Domáce
Šialenstvo na cestách: VIDEO
Šialenstvo na cestách: VIDEO Opitý muž unikal hliadke a narážal do policajtov, skončil v putách a putuje do väzby
Domáce
AKTUÁLNE Hrozná tragédia v meste: Vyslali záchranárov, mladá žena nemala šancu prežiť
AKTUÁLNE Hrozná tragédia v meste: Vyslali záchranárov, mladá žena nemala šancu prežiť
Bratislava

Sexuálny predátor Jeffrey Epstein
Epsteinova obeť prehovorila: NECHUTNE ma oklamal, princovi Andrewovi ponúkal len 14-ročné dievčatá!
Zahraničné
Na snímke talianska premiérka
Babiš v Taliansku: Meloniová je najperspektívnejšia líderka Európy
Zahraničné
Minister zahraničných vecí USA
USA sú pripravené stretnúť sa s Iránom, uviedol Rubio: Rokovať však musí aj o zbraniach
Zahraničné
FOTO Kelly Osbourne
Z prepadnutej tváre a vychudnutej postavy Kelly Osbourne mrazí: Nemám sa dobre, nebudem klamať!
Zahraniční prominenti
Dominika Cibulková na výstave
Cibulkovej ide karta! V biznise sa jej aj napriek rozvodu darí: Aha, na čo sa chystá, to chcete mať doma
Domáci prominenti
Zábery z videoklipu Liny
Fanúšičky Kristiána Barana to nepredýchajú: INTÍMNOSTI so známou speváčkou!
Domáci prominenti
Chappell Roan, Grammy 2026
Fotka šiat visiacich na bradavkách obletela svet: Ľudia jej nakladajú a ona? Na toto nie ste pripravení
Zahraniční prominenti

Ako nedostať infarkt krátko
Ako nedostať infarkt krátko po 40-ke: 10 návykov, ktorými mu predíde
vysetrenie.sk
Zabudnite na kávu! Kellie
Zabudnite na kávu! Kellie má iný spôsob, ako vypnúť: Stačí pár minút PIKANTNEJ zábavy a som LEPŠIA mama
Zaujímavosti
Ostrov, ktorý v navigácii
Ostrov, ktorý v navigácii nenájdete! Skrýva DESIVÉ tajomstvo NAJNEBEZPEČNEJŠEJ biologickej zbrane histórie
Zaujímavosti
Videli ste to?
Záhadné kruhy nad Tatrami! Okolo Mesiaca sa zjavilo niečo, čo pripomínalo svätožiaru: Vieme, čo sa dialo
Zaujímavosti

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!

Fantastická forma pred blížiacimi sa hrami v Cortine: Slovenka sa stala víťazkou zjazdu!
Fantastická forma pred blížiacimi sa hrami v Cortine: Slovenka sa stala víťazkou zjazdu!
Parašport
ZOH 2026 Toto sa nestalo už 28 rokov: Adam Hagara sa na olympiáde zapíše do histórie
ZOH 2026 Toto sa nestalo už 28 rokov: Adam Hagara sa na olympiáde zapíše do histórie
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Kosí ich neviditeľný nepriateľ: Úvodný zápas hokejového turnaja vo vážnom ohrození
ZOH 2026 Kosí ich neviditeľný nepriateľ: Úvodný zápas hokejového turnaja vo vážnom ohrození
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Plánovaný program pred úvodným zjazdom nemohli naplniť: Organizátori nemali na výber
ZOH 2026 Plánovaný program pred úvodným zjazdom nemohli naplniť: Organizátori nemali na výber
ZOH 2026 Miláno Cortina

Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava

Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Motivácia a inšpirácia
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Kurzy a štúdium
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Získaj prácu
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Pracovné prostredie

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Chlieb

Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Armádne technológie
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
Android
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Bezpečnosť
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Armádne technológie

Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova

Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba

