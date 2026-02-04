Motoristi nepôjdu na kompromis: Nového kandidáta na ministra nenavrhnú, uviedol Turek

PRAHA - Strana Motoristi sebe podľa jej čestného prezidenta Filipa Turka nenavrhne nového kandidáta na ministra životného prostredia. Uviedol to pre server iDNES.cz s tým, že Motoristi už ďalšie ústupky robiť nebudú. Pražský hrad po stredajšej schôdzke prezidenta Petra Pavla s premiérom Andrejom Babišom uviedol, že prezident očakáva nový návrh na tento post.
„Pán prezident opakovane poprel svoje predvolebné sľuby a, bohužiaľ, aj klamal, a to nielen o svojej minulosti. Navyše, porušuje zákon. Na základe jednej manipulácie sme už ústupok urobili a ďalší v pláne určite nemáme,“ citoval server Turka. Odkazoval na to, že on sám bol pôvodne kandidátom Motoristov na ministerstvo zahraničných vecí, ale aby ustúpili Pavlovi, ktorý avizoval, že ho do tejto funkcie nevymenuje, tak sa vymenili s predsedom strany Petrom Macinkom. Prezident potom uviedol, že Turka nevymenuje za žiadneho ministra.
Babiš potvrdzuje, že Turek nebude ministrom
Aj Babiš po schôdzke na hrade vyhlásil, že Turek členom jeho vlády nebude, lebo ho prezident Pavel nikdy nevymenuje. Dodal, že túto otázku považuje za uzavretú a už sa k tomu nechce vracať.
K situácii sa premiér ešte raz vyjadril podvečer počas návštevy Talianska, kam odletel v stredu po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu. Podľa svojich slov nemá možnosť zmeniť názor Motoristov, lebo v koaličnej zmluve je uvedené, že každá strana navrhuje svojich kandidátov na ministrov. Babiš priznal, že nastala patová situácia a naznačil, že najnovšie vyjadrenia Motoristov ho netešia.
„Dúfam, že to bolo už posledné konfrontačné vystúpenie zo strany koaličných partnerov. Už o tom nechcem diskutovať, máme iné dôležité veci... Už by som rád prestal strácať energiu na komentáre týchto vzťahov, chcem pracovať pre našich spoluobčanov,“ povedal novinárom predseda vlády s tým, že táto téma sa pre neho skončila. Rozumie však, že voliči Motoristov sú na prezidenta nahnevaní. Ak strana uzná, že chce nominovať niekoho iného než Turka, prezidentovi návrh predloží. „Zatiaľ to tak nevyzerá,“ dodal s tým, že už to chce mať za sebou.