HAZARD so zdravím kvôli chvíľke vzrušenia? Tisíce ľudí priznávajú: TOTO by sme už nikdy neopakovali!

USA - Filmy a seriály nám celé roky podsúvajú predstavu, že sex je krásny za každých okolností – v sprche, na pláži či uprostred prírody. Realita však býva oveľa tvrdšia. Používatelia sociálnych sietí sa podelili o intímne skúsenosti, ktoré by už nikdy nechceli zopakovať. Niektoré sú nepríjemné, iné bolestivé a pár z nich dokonca nebezpečné.
Diskusia, ktorá sa rozbehla na fóre Reddit, otvorila tému, o ktorej sa bežne hovorí len potichu. Používatelia odpovedali na jednoduchú, no provokatívnu otázku: „Existuje niečo v sexe, čo by ste už nikdy neurobili?“ Výsledkom bol zoznam situácií, ktoré romantické klišé menia na varovné príbehy.
Jedným z najčastejšie spomínaných sklamaní bol sex v sprche. Hoci vo filmoch pôsobí ako ideálne spojenie vášne a relaxu, v realite sa pre mnohých zmenil na zdravotné riziko. „Pri sexe v sprche sa mi začala točiť hlava, mala som pocit, že každú chvíľu odpadnem,“ priznala jedna z diskutujúcich. Iní spomínali pády, úrazy rebier či bolestivé nárazy do keramických políc.
Zabudnite na horúcu vodu
Podľa portálu Medical News Today môže kombinácia horúcej vody, fyzickej námahy a sexuálneho vzrušenia viesť k takzvanej vazovagálnej synkope – teda náhlemu poklesu krvného tlaku. Blúdivý nerv, ktorý ovplyvňuje srdcovú činnosť a cievy, môže byť nadmerne stimulovaný, čo vedie k závratom či mdlobám. Riziko sa zvyšuje najmä po orgazme alebo u ľudí, ktorí užívajú niektoré lieky.
Sprcha má aj ďalšie nevýhody. Voda splachuje prirodzenú lubrikáciu, čím sa sex stáva nepríjemnejším, neznižuje riziko pohlavne prenosných chorôb a v niektorých prípadoch môže dokonca spôsobiť zošmyknutie kondómu. Sexuálni odborníci preto upozorňujú, že kúpeľňa rozhodne nie je taká bezpečná, ako sa môže zdať.
Sex na pláži
Na zozname sklamaní sa vysoko umiestnil aj sex na pláži. Romantické predstavy rýchlo narážajú na realitu v podobe piesku. „Na piesok zabudnete len na pár sekúnd, potom ho cítite úplne všade,“ napísal jeden z respondentov. Iný dodal, že je drsný, dráždivý a dokáže pokaziť celý zážitok. Navyše výskumy ukazujú, že plážový piesok môže obsahovať výrazne viac fekálnych baktérií než samotná morská voda.
Ani príroda mimo pláže nevyviazla bez kritiky. Sex v lese či na lúke si niektorí spájajú s uštipnutiami, alergickými reakciami či nepríjemnými zraneniami. Jedna žena opísala, ako po nočnom dobrodružstve v lese skončila v nemocnici s pľuzgiermi od jedovatého dubu. „Bola to jedna z najhorších skúseností môjho života,“ priznala. Medzi ďalšie „nikdy viac“ zážitky diskutujúci zaradili napríklad orálny sex po konzumácii silnej mäty či intímnosti s kolegom po pracovnej dobe na šéfovom stole. Spoločným menovateľom všetkých príbehov je jedno – realita je často oveľa menej glamúrová než filmové predstavy.