Má 88 rokov a hovorí to otvorene: TOTO je najväčšie TABU starších ľudí! Zabudnite na štrikovanie, skočte do postele

LONDÝN - Sex a intimita rozhodne nepatria len mladým. Tvrdí to jedna z najuznávanejších odborníčok na zdravie a vzťahy, Dr. Miriam Stoppardová, ktorá má 88 rokov a ani v tomto veku sa nebojí otvorene hovoriť o sexualite. Podľa nej ľudia v šesťdesiatke, sedemdesiatke či osemdesiatke často zbytočne prichádzajú o jeden z najkrajších rozmerov života.
Legendárna publicistka denníka Daily Mirror, televízna osobnosť a autorka viac ako 80 bestsellerov, ktorých sa predalo vyše 25 miliónov výtlačkov, tvrdí, že vek by nikdy nemal byť prekážkou kvalitného sexuálneho života. Otvorene o tom hovorí aj vo svojej novej knihe Sex, Drugs and Walking Sticks, v ktorej povzbudzuje ľudí, aby si užívali život – vrátane intimity – aj v pokročilom veku.
„Som tu, aby som vám povedala, že prichádzate o skvelý sex. Intimita v staršom veku môže byť rovnako dobrá, ba dokonca lepšia než v mladosti,“ hovorí Dr. Stoppardová. Zároveň zdôrazňuje, že ľudia by sa mali vnímať ako sexuálne bytosti počas celého života. „Sex nekončí s vekom. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by mal.“
Prišla o dvoch manželov
Podľa nej ide o účinný liek proti ageizmu – diskriminácii na základe veku. „Najlepší sex vášho života vás možno ešte len čaká. Je tam, len ho treba znovu prebudiť,“ odkazuje. Jej optimizmus a životná energia sú o to obdivuhodnejšie, že v posledných rokoch prešla ťažkými životnými skúškami. Počas piatich rokov prišla o dvoch manželov – v roku 2021 zomrel jej druhý manžel, podnikateľ Sir Christopher Hogg, o niekoľko rokov neskôr aj jej prvý manžel, svetoznámy dramatik Tom Stoppard.
Intimita je pre človeka zásadná v každom veku
S Tomom Stoppardom sa spoznala koncom 60. rokov, zosobášili sa a mali spolu dvoch synov. Ich manželstvo však po 22 rokoch skončilo, keď sa Stoppard zamiloval do herečky Felicity Kendallovej. „Bolo to bolestivé, ale nebola som nahnevaná. Láska je niečo, čo nedokážeme ovládať,“ hovorí Dr. Miriam s nadhľadom. Aj tieto skúsenosti ju len utvrdili v presvedčení, že intimita je pre človeka zásadná v každom veku. „Všetci potrebujeme blízkosť, dotyk a spojenie – túžime po nich až do smrti,“ vysvetľuje. Podľa nej sa vzťahy, sex, priateľstvá aj vzťah k sebe samému môžu s pribúdajúcimi rokmi dokonca zlepšovať.
Dr. Stoppard sa sexualite venuje celý život. „Sex a ženské telo ma fascinovali vždy. Už v 80. rokoch som napísala knihu o sexe, hoci vtedy to bolo ešte veľké tabu. Dnes, v roku 2025, je najvyšší čas zbúrať stigmu sexu v staršom veku,“ dodáva. Zdôrazňuje, že sex prináša nielen fyzické potešenie, ale aj silné emócie. „Vďaka sexu sa cítime chcení, hodnotní, sebavedomí a šťastní. Je to ako vitamín pre telo aj dušu – zaplaví nás hormónmi dobrej nálady, ktoré pôsobia ako životná sila.“
Prezradila hneď niekoľko tipov
Podľa odborníčky síce telo a sexualita prechádzajú počas života zmenami, no pôžitok z intimity sa nestráca. „Sex sa mení v každom desaťročí, ale to neznamená, že je menej príjemný. Práve naopak.“
Na záver Dr. Miriam pridáva aj niekoľko rád, ako si udržať iskru v neskoršom veku. Odporúča prestať sa porovnávať s minulosťou, nevzdávať sa sexu, podporovať vlastné libido a predovšetkým otvorene komunikovať s partnerom. „Úprimnosť je kľúčom k slobode. Aj samotný rozhovor o túžbach môže byť vzrušujúci.“ Ako sama hovorí, dnešná staroba je úplne iná než kedysi. „Ľudia majú viac času, viac možností, lepšiu zdravotnú starostlivosť. Sme v novej ére dobrého zdravia, šťastia – a áno, aj sexu.“