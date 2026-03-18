Odzbrojenie Hizballáhu počas bombardovania je absurdné: Libanon nemôže vyriešiť konflikt s Izraelom sám

PARÍŽ - Francúzsky osobitný vyslanec pre Libanon Jean-Yves Le Drian v stredu vyhlásil, že by bolo „absurdné“ očakávať, že libanonská vláda odzbrojí Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh, zatiaľ čo na krajinu útočí Izrael. Informuje o tom agentúra Reuters.
Le Drian o konflikte
„Izrael okupoval Libanon veľmi dlhý čas a nedokázal zničiť vojenské kapacity Hizballáhu. Preto teraz nemôže žiadať od libanonskej vlády, aby to urobila za tri dni pri bombardovaní,“ povedal Le Drian pre France Info radio. Podľa jeho slov vyriešia konflikt s doteraz viac ako 900 obeťami v Libanone iba rozhovory.
Izrael odmietol ponuku priamych rokovaní z Bejrútu ako nedostatočnú a oneskorenú. Vláda síce zdieľa cieľ Tel Avivu odzbrojiť Hizballáh, no obáva sa, že kroky proti nemu by mohli vyvolať občiansku vojnu, uviedli zdroje oboznámené so situáciou. Prezident Džúzíf Awn vyjadril ochotu začať priame rokovania s Izraelom. Hizballáh tento krok ale odmietol a pokračuje v boji.
Francúzsko ako sprostredkovateľ
Francúzsko má s Libanonom historické väzby a spolu so Spojenými štátmi sa snažia sprostredkovať ukončenie bojov. „Proces rokovaní a diskusií je možný, no musia to chcieť všetky strany,“ povedal Le Drian. Dvaja diplomati uviedli, že Francúzsko minulý týždeň predložilo protinávrhy k americkým ponukám na ukončenie konfliktu a diskusie s USA pokračujú. Izrael návrhy odmietol.
Plán ukončenia bojov
Podľa neoficiálneho dokumentu, do ktorého nahliadol Reuters, sa Francúzsko sústreďuje na ukončenie nepriateľských akcií v priebehu troch mesiacov a na prechod ku komplexnej a trvalej dohode o neútočení medzi Libanonom a Izraelom. Zahŕňa tiež vyznačenie pozemnej hranice a nasadenie vojakov s mandátom Bezpečnostnej rady OSN, ktorí by dohliadali na odzbrojenie Hizballáhu v ostatných častiach Libanonu. Navrhuje takisto stiahnutie izraelských vojsk z Libanonu a rekonštrukciu.