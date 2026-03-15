2. kolo Let´s Dance: Polnišovej EROTIČNO, Pociskovej PODVÄZKY a... TOTO je 1. VYPADNUTÝ PÁR!

BRATISLAVA - Minulý týždeň na obrazovkách televízie Markíza odštartovala už 11. séria obľúbenej tanečnej šou Let´s Dance. Ako býva zvykom, v prvom kole sa súťažiaci divákom iba predstavili a nikto nevypadol, v druhom kole už tancujú "naostro". A hneď v úvode sa Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec postarali o šok!
Tanečná šou Let´s Dance je v plnom prúde a diváci televízie Markíza si v nedeľu večer mohli vychutnať už druhé kolo 11. série. Minulý týždeň sa divákom predstavila odborníčka Laura Arcolinová, ktorá je novou stabilnou súčasťou poroty, no v šou hneď druhú nedeľu chýbala. Dôvodom boli jej povinnosti na medzinárodnej tanečnej súťaži. Miesto nej si tak pre tento večer do kresla sadla tanečnica Ivana Gáborík.
Tanečníkov čaká mimoriadne náročný večer. V závere 1. kola si totiž režisér pre známe tváre pripravil veľké prekvapenie. Namiesto plánovaných tancov im totiž vystúpenia na poslednú chvíľu zmenil - tie nové si vyberali sami, náhodným výberom. No a situácia bola o to náročnejšia, že na nacvičenie choreografie mali len 5 dní.
Prvým tanečným párom večera boli Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring, ktorí si vylosovali tanec Vlada Kobielskeho. Ten si do 2. kola pripravoval waltz. „Toto bol jeden prenádherný waltz, to ako si povedala, že si trému zahodila, bolo to aj vidno. Bolo to prenádherné,“ zhodnotila Ivana Gáborík. Slovami chvály nešetril ani Ján Ďurovčík: „Ja som bol očarený. Ja som mal pocit čiernej ľabute, ktorá tu preplávala.“ Zlepšenie videla aj Tatiana Draxler. Dvojica si vytancovala 33 bodov.
Ako druhá sa na tanečný parket postavila Zuzana Porubjaková s Matyášom Adamcom, ktorí si vylosovali cha-chu Jána Koleníka. No Koleník si cha-chu napokon predsa len zatancoval - herečka ho totiž v polovici choreografie vytiahla na parket a namiesto Matyáša dotancovala tanec s ním. „Ja sa s Jankom poznám vyše 20 rokov a my sme tých 20 rokov na tajňáša spolu tancovali, tak som si povedala, že by bolo pekné, keby sme si spolu zatancovali,“ vysvetlila Zuzka.
„Maty ide tú teóriu - čo urobia iní, nemusíš urobiť sám. A to mi príde veľmi praktické,“ zahlásila Drexler. „Prosím vás, ale toto čo bolo? Ja som tu 20 rokov - odzačiatku, toto si ešte nedovolil nikto. Prepáčte, ale my vás máme hodnotiť ako pár. Tých prvých 15 sekúnd bolo fajn, ale vy si nedáte ani tú námahu, aby ste aspoň tú poslednú pózu dali spolu. Pritom tých 15 sekúnd bolo perfektných. Ale toto bolo za mňa trochu cez...“ zhodnotil so smiechom Ďurovčík. Dvojica na odvážny krok doplatila bodmi - vytancovala si "len" 27 bodov.