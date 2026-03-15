2. kolo Let´s Dance: Polnišovej EROTIČNO, Pociskovej PODVÄZKY a... TOTO je 1. VYPADNUTÝ PÁR!

BRATISLAVA - Minulý týždeň na obrazovkách televízie Markíza odštartovala už 11. séria obľúbenej tanečnej šou Let´s Dance. Ako býva zvykom, v prvom kole sa súťažiaci divákom iba predstavili a nikto nevypadol, v druhom kole už tancujú "naostro". A hneď v úvode sa Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec postarali o šok!

Veľkolepý ŠTART Let's Dance: Plač Pani D, neodolateľný Koleník a... VEĽKÝ ŠOK na záver! Prečítajte si tiež

Veľkolepý ŠTART Let's Dance: Plač Pani D, neodolateľný Koleník a... VEĽKÝ ŠOK na záver!

Tanečná šou Let´s Dance je v plnom prúde a diváci televízie Markíza si v nedeľu večer mohli vychutnať už druhé kolo 11. série. Minulý týždeň sa divákom predstavila odborníčka Laura Arcolinová, ktorá je novou stabilnou súčasťou poroty, no v šou hneď druhú nedeľu chýbala. Dôvodom boli jej povinnosti na medzinárodnej tanečnej súťaži. Miesto nej si tak pre tento večer do kresla sadla tanečnica Ivana Gáborík. 

Tanečníkov čaká mimoriadne náročný večer. V závere 1. kola si totiž režisér pre známe tváre pripravil veľké prekvapenie. Namiesto plánovaných tancov im totiž vystúpenia na poslednú chvíľu zmenil - tie nové si vyberali sami, náhodným výberom. No a situácia bola o to náročnejšia, že na nacvičenie choreografie mali len 5 dní. 

Prvým tanečným párom večera boli Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring, ktorí si vylosovali tanec Vlada Kobielskeho. Ten si do 2. kola pripravoval waltz. „Toto bol jeden prenádherný waltz, to ako si povedala, že si trému zahodila, bolo to aj vidno. Bolo to prenádherné,“ zhodnotila Ivana Gáborík. Slovami chvály nešetril ani Ján Ďurovčík: „Ja som bol očarený. Ja som mal pocit čiernej ľabute, ktorá tu preplávala.“ Zlepšenie videla aj Tatiana Draxler. Dvojica si vytancovala 33 bodov.

Ako druhá sa na tanečný parket postavila Zuzana Porubjaková s Matyášom Adamcom, ktorí si vylosovali cha-chu Jána Koleníka. No Koleník si cha-chu napokon predsa len zatancoval - herečka ho totiž v polovici choreografie vytiahla na parket a namiesto Matyáša dotancovala tanec s ním. „Ja sa s Jankom poznám vyše 20 rokov a my sme tých 20 rokov na tajňáša spolu tancovali, tak som si povedala, že by bolo pekné, keby sme si spolu zatancovali,“ vysvetlila Zuzka.

„Maty ide tú teóriu - čo urobia iní, nemusíš urobiť sám. A to mi príde veľmi praktické,“ zahlásila Drexler. „Prosím vás, ale toto čo bolo? Ja som tu 20 rokov - odzačiatku, toto si ešte nedovolil nikto. Prepáčte, ale my vás máme hodnotiť ako pár. Tých prvých 15 sekúnd bolo fajn, ale vy si nedáte ani tú námahu, aby ste aspoň tú poslednú pózu dali spolu. Pritom tých 15 sekúnd bolo perfektných. Ale toto bolo za mňa trochu cez...“ zhodnotil so smiechom Ďurovčík. Dvojica na odvážny krok doplatila bodmi - vytancovala si "len" 27 bodov. 

Súvisiace články

Let's Dance 11, Juraj
Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz
Koleník sa neovládol! Takto sa predviedol pred našou kamerou: Jano, ideeeeš
FOTO Janka Kovalčiková a Adam
Bardy v Let's Dance zažil už takmer všetko, ale... Pozrite, čo si k spolumoderátorke dovolil!
Neverili, že to dokáže: Prísny tanečník Šír dostal z Polnišovej maximum! Dve kruté slová si nezaslúžila
Tréner Weiss: Pokiaľ by to malo byť na prospech Slovana a vedenie to zváži, tak odídem
Tréner Weiss: Pokiaľ by to malo byť na prospech Slovana a vedenie to zváži, tak odídem
Tréner Slovana Vladimír Weiss: To, čo sa stalo s Tigranom, je totálna fraška
Tréner Slovana Vladimír Weiss: To, čo sa stalo s Tigranom, je totálna fraška
Tréner Slovana Vladimír Weiss po prehre so Žilinou: Sme sklamaní z výsledku aj výkonu
Tréner Slovana Vladimír Weiss po prehre so Žilinou: Sme sklamaní z výsledku aj výkonu
Blížiaca sa JAR je
Blížiaca sa JAR je pre všetkých alergikov PEKLO: Nechajte si poradiť týmito TRIKMI, od kýchania budete mať pokoj!
Výbuch bankomatu v Demänovskej
Výbuch bankomatu v Demänovskej Doline má dohru! Polícia obvinila troch Poliakov
AKTUÁLNE Divoká naháňačka pri
AKTUÁLNE Divoká naháňačka pri Trebišove: Auto vletelo do PRIEPASTI, vodič sa doslova vyparil! Havarovali aj hasiči
Divadlo Andreja Bagara v Nitre chystá veľkú obnovu dielní: Zlepší sa aj bezpečnosť zamestnancov
Divadlo Andreja Bagara v Nitre chystá veľkú obnovu dielní: Zlepší sa aj bezpečnosť zamestnancov
ŠOK v Británii: Úrady
ŠOK v Británii: Úrady odhalili spojitosť s úmrtiami a mnohými infekciami! TU bola ukrytá nebezpečná baktéria
Americký prezident Donald Trump.
ŠOKUJÚCE vyhlásenia o vojne v Iráne: Zavádza Biely dom širokú verejnosť? TOTO povedal Trump počas jedného dňa!
Darron Lee pred súdom
Futbalista BRUTÁLNE zavraždil priateľku: Umelej inteligencie sa pýtal, ako čin UTUTLAŤ!
Lekári varujú: Tento obľúbený
Lekári varujú: Tento obľúbený vitamín vie byť NEBEZPEČNÝ! Vysoké dávky vás môžu dostať do nemocnice
Let's Dance, 2.kolo, Zuzana
2. kolo Let´s Dance: Polnišovej EROTIČNO, Pociskovej PODVÄZKY a... TOTO je 1. VYPADNUTÝ PÁR!
Carmen Electra
Carmen na oscarovej párty zatienila všetky hviezdy: Odvážny sexi look! Sú to ešte vôbec šaty?
FOTO Janka Kovalčiková a Adam
Bardy v Let's Dance zažil už takmer všetko, ale... Pozrite, čo si k spolumoderátorke dovolil!
FOTO FOTO Ten je ale
FOTO Ten je ale fešák! Topmodelka Peštová ukázala SEXI brata: Fanúšičky šalejú
Hranica, ktorú by nikto
Hranica, ktorú by nikto nemal prekročiť? Známa modelka natáča PIKANTNÉ VIDEÁ, za kamerou stojí jej 19-ročný syn!
Bohatý zdroj vitamínu C,
Bohatý zdroj vitamínu C, vlákniny, antioxidantov a minerálov: Jedzte toto ovocie denne!
Cez deň malebná obec,
Cez deň malebná obec, v noci domov DUCHOV: Ak v TOMTO lese začujete KRIK, už môže byť NESKORO!
Jeho pokožka zmodrala a
Zobudil sa MODRÝ od hlavy po päty: Lekári ho OKAMŽITE ratovali! Keď prišli na príčinu, nevedeli sa prestať SMIAŤ
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
Lacnejšie plienky aj výbava pre deti? Rodinné karty naberajú reálne kontúry, záujem je podľa Tomáša obrovský!
Lacnejšie plienky aj výbava pre deti? Rodinné karty naberajú reálne kontúry, záujem je podľa Tomáša obrovský!
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)

Juraj Slafkovský bojuje o play-off: Online prenos zo zápasu Montreal – Anaheim
Juraj Slafkovský bojuje o play-off: Online prenos zo zápasu Montreal – Anaheim
Hetrikový hrdina a gólová kanonáda: Barcelona zdemolovala súpera a navýšila náskok pred Realom
Hetrikový hrdina a gólová kanonáda: Barcelona zdemolovala súpera a navýšila náskok pred Realom
VIDEO Dostal šancu a dokonale ju využil: Dalibor Dvorský strelil v NHL jubilejný gól
VIDEO Dostal šancu a dokonale ju využil: Dalibor Dvorský strelil v NHL jubilejný gól
VIDEO Weiss po domácom zlyhaní Slovana: Bol by som zlý tréner, keby som povedal, že som to čakal
VIDEO Weiss po domácom zlyhaní Slovana: Bol by som zlý tréner, keby som povedal, že som to čakal
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Botnet KadNap sa objavil aj na Slovensku. Hackeri ovládli tisíce domácich Wi-Fi routerov tejto značky
Botnet KadNap sa objavil aj na Slovensku. Hackeri ovládli tisíce domácich Wi-Fi routerov tejto značky
Pravdepodobne používaš nesprávnu USB-C nabíjačku pre svoj telefón. Toto je dôvod, prečo sa tvoj mobil nabíja pomaly
Pravdepodobne používaš nesprávnu USB-C nabíjačku pre svoj telefón. Toto je dôvod, prečo sa tvoj mobil nabíja pomaly
Týchto 14 chýb robí väčšina majiteľov Androidu. Spomaľujú telefón, ničia batériu a otvárajú dvere hackerom
Týchto 14 chýb robí väčšina majiteľov Androidu. Spomaľujú telefón, ničia batériu a otvárajú dvere hackerom
Vedci objavili pravidlo, ktoré riadi všetok život na Zemi. Evolúcia ho nedokázala prekonať ani po miliardách rokov
Vedci objavili pravidlo, ktoré riadi všetok život na Zemi. Evolúcia ho nedokázala prekonať ani po miliardách rokov
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent

Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Český lev 2026: Anna Geislerová hviezdou večera, nechýbala krásna Táňa Pauhofová či Zea s priateľom
Český lev 2026: Anna Geislerová hviezdou večera, nechýbala krásna Táňa Pauhofová či Zea s priateľom
ŠOK v Británii: Úrady
ŠOK v Británii: Úrady odhalili spojitosť s úmrtiami a mnohými infekciami! TU bola ukrytá nebezpečná baktéria
Blížiaca sa JAR je
Blížiaca sa JAR je pre všetkých alergikov PEKLO: Nechajte si poradiť týmito TRIKMI, od kýchania budete mať pokoj!
Americký prezident Donald Trump.
ŠOKUJÚCE vyhlásenia o vojne v Iráne: Zavádza Biely dom širokú verejnosť? TOTO povedal Trump počas jedného dňa!
Darron Lee pred súdom
Futbalista BRUTÁLNE zavraždil priateľku: Umelej inteligencie sa pýtal, ako čin UTUTLAŤ!

