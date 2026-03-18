Tragédia v Jordánsku: Pri protidrogovej razii zahynuli traja agenti

AMMÁN - Pri razii v jordánskom hlavnom meste Ammán boli v stredu zastrelení traja príslušníci protidrogovej jednotky, kým štvrtý z nich utrpel zranenia, uviedli tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP.
Špeciálna policajná jednotka spustila v stredu skoro ráno vysokorizikovú operáciu vo východnej časti mesta, uviedol hovorca tamojšieho úradu pre verejnú bezpečnosť podľa tlačovej agentúry Petra. Po príchode na miesto zásahu tam jedna osoba spustila paľbu, pri ktorej zahynuli traja agenti a ďalší člen jednotky bol hospitalizovaný.
Úrady strelca počas razie napokon zadržali a zaistili tri strelné zbrane, drogy vo forme tabliet, tri balíky hašiša a veľké množstvo kryštalického metamfetamínu a konope. Jordánske orgány, ktoré v uplynulých rokoch zintenzívnili svoje snahy v boji proti drogám a zbraniam, uviedli, že je ich pevným záväzkom „rozbiť siete obchodovania s drogami a zabrániť šíreniu omamných látok v jordánskej spoločnosti“.