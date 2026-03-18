Poľsko zakáže mobily na základných školách: Cieľom je chrániť deti a znížiť závislosť od telefónov

OLŠTÝN/VARŠAVA - Poľské ministerstvo školstva plánuje od septembra zaviesť zákaz používania mobilných telefónov na základných školách. V stredu to v Olštýne vyhlásila ministerka školstva Barbara Nowacka. Informuje o tom ministerstvo.
Zákaz mobilov vo vyučovaní od 1. septembra
„Predpokladáme úplné obmedzenie používania telefónov počas vyučovania a prestávok. Mobily bude možné vlastniť, ich použitie sa však povolí len v odôvodnených prípadoch, napríklad zo zdravotných dôvodov,“ povedala ministerka. Rezort školstva dokončuje legislatívne zmeny, ktoré umožnia zavedenie zákazu od 1. septembra.
Podpora učiteľov legislatívou
Nowacka zdôraznila, že školy sa už v súčasnosti snažia regulovať používanie mobilov, no bez jasného legislatívneho rámca majú učitelia obmedzené možnosti presadzovania pravidiel. „Preto zavedieme celonárodný zákaz, ktorý im poskytne reálne nástroje,“ dodala. Ministerka zároveň uviedla, že rezort pripravuje zákon, ktorý má zaviesť zákaz používania sociálnych sietí pre deti do 15 rokov.
Nowacka poukázala aj na výsledky rozsiahlej správy o stave mládeže v Poľsku. Podľa nej 71 percent dospievajúcich považuje samých seba za závislých od telefónov, 60 percent trpí chronickou únavou a 44 percent má problém rozlišovať na internete pravdivé a nepravdivé informácie. Takmer polovica mladých ľudí vo veku 13 až 16 rokov sa už stretla so škodlivým online obsahom.
Ministerstvo si dalo vypracovať analýzu s názvom Diagnóza mládeže 2026, ktorá na viac ako 450 stranách mapuje hlavné problémy mladých ľudí. Zistenia majú slúžiť ako podklad na ďalšie opatrenia v oblasti vzdelávania a ochrany detí.