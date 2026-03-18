Hviezda seriálu Plný dom po 60-ke: Vzhľadom vyráža dych... Vyzerá úžasne!

LOS ANGELES - Herečka Lori Loughlin (61) vyráža dych — vyzerá o desaťročia mladšie. Na červenom koberci sa objavila len zriedka, no o to väčší rozruch spôsobila. Jej návrat medzi smotánku prichádza krátko po rozchode s dlhoročným manželom Mossimom Giannullim.
Loughlin sa ukázala na prestížnom gala večere Unforgettable Evening 2026, ktorý organizuje Women’s Cancer Research Fund v Beverly Hills. A treba povedať, že všetky oči boli uprené práve na ňu. Ešte pred samotnou akciou sa na sociálnych sieťach objavila detailná fotografia herečky, ktorú zverejnila jej vizážistka. Fanúšikovia okamžite začali reagovať – a nešetrili chválou.
„Wow! Vyzerá neuveriteľne! Aké je jej tajomstvo?“ pýtal sa jeden z nich. Ďalší pridal: „To je dokonalosť!“ a nechýbali ani komentáre o jej mladistvom vzhľade. Dvojnásobná mama stavila na elegantný, no zároveň odvážny outfit – čierno-biele šaty s hlbokým výstrihom. Jej pleť pôsobila opálene a rozžiarene, vlasy mala rozpustené s bočným predelom a líčenie zvýrazňovalo najmä dymové oči a prirodzené pery. Celý look doplnila striebornými visiacími náušnicami.
Na podujatí ju sprevádzali aj jej dve dcéry – Olivia Jade (26) a Isabella (27). Obe sa predviedli v štýlových róbach, pričom Olivia zvolila dlhé strieborné šaty so šálom a Isabella zaujala mätovo zeleným outfitom s nude podpätkami. Zaujímavosťou je, že trojica sa spolu na červenom koberci neobjavila od roku 2019. Nasledoval totiž škandál s prijímaním na univerzity, do ktorého boli Loughlin a jej manžel zapletení. V roku 2020 si obaja odpykali trest vo väzení.
Podľa zákulisných informácií práve tento škandál zásadne narušil ich manželstvo. „Bol to zlomový moment. Ich vzťah sa už nikdy úplne nespamätal,“ prezradil zdroj. Herečka mala údajne pocit, že ju do celej aféry zatiahol práve jej manžel. Hoci ho úplne neobviňovala, nikdy mu vraj nedokázala úplne odpustiť. Dvojica sa napokon rozišla v októbri 2025 po takmer 28 rokoch manželstva.