Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?

Veľká noc sa blíži a pre mnohé rodiny je najmä príležitosťou spomaliť, stretnúť sa s blízkymi a užiť si spoločné chvíle. Popri tradičných sviatočných jedlách či výzdobe sa čoraz viac presadzujú aj nové hravé aktivity, ktoré spájajú všetky generácie. Jednou z nich je aj takzvané vajíčkobranie – hľadanie skrytých veľkonočných prekvapení.
Nová tradícia láka stále viac Slovákov
Táto tradícia je dlhé roky populárna najmä v zahraničí, no postupne si nachádza miesto aj v slovenských domácnostiach. Podľa prieskumu značky Milka až 71 percent Slovákov, ktorí túto aktivitu poznajú, ju organizuje aj pre svojich blízkych. Hľadanie sladkých prekvapení tak môže byť jednoduchý spôsob, ako vytvoriť spoločnú zábavu počas sviatkov.
Nemusia sa pritom skrývať len vajíčka. Čoraz častejšie sa objavujú aj čokoládové postavičky, napríklad veľkonočný zajko. Ak je navyše vyrobený z jemnej mliečnej čokolády z alpského mlieka, môže sa z neho stať malá odmena na konci rodinného dobrodružstva. Práve takýto symbol sviatkov ponúka Milka, ktorá má vo svojej sezónnej ponuke ikonického fialového zajka.
Rodiny ho môžu ukryť doma, na záhrade alebo v okolí domu a pripraviť tak pre všetkých milé pátranie. Možností, kam ho schovať, je pritom množstvo.
Kam ukryť veľkonočné prekvapenie?
Fantázií sa medze skutočne nekladú. Stačí sa často len rozhliadnuť po dome, byte či záhrade. Skúste napríklad tieto skrýše:
- poštová schránka - prekvapenie, ktoré čaká hneď pri príchode domov,
- vyvýšený záhon alebo kvetináč - čím viac ich máte, tým viac vajíčok skryjete,
- psia búda - skryjete do nej aj väčšie odmeny,
- pod vankúš na gauči alebo na pohovke,
- do školskej tašky,
- v chladničke za mliekom - čokoláda a mlieko predsa idú k sebe,
- v knižnici medzi knihami - skryť tam môžete najmä čokoládové tabuľky,
- do rukavice alebo čiapky,
- do topánok - niečo podobné poznáte z mikulášskej tradície,
- medzi plyšákov – zajac medzi zvieratkami vyzerá prirodzene.
Skúste si pátranie aj vy
Hľadanie môže byť ešte zaujímavejšie, ak sa z neho stane malá hra s indíciami. Rodina môže pripraviť niekoľko kartičiek s obrázkami alebo krátkymi nápovedami, ktoré povedú k ďalšiemu miestu. Napríklad:
- prvá kartička čaká na stole v obývačke,
- druhá vedie do chladničky,
- tretia je ukrytá v kúpeľni,
- posledná indícia dovedie pátračov k sladkej odmene.
Takáto jednoduchá „mapa pokladu“ dokáže zabaviť deti aj dospelých a premeniť obyčajné popoludnie na malé rodinné dobrodružstvo.
Zapojte sa aj do súťaže
Veľká noc je aj o štedrosti, a preto sa značka Milka rozhodla pripraviť pre spotrebiteľov aj súťaž. Stačí si kúpiť akýkoľvek veľkonočný produkt Milka, napríklad čokoládového zajka, vajíčka s náplňami (oreo, kakao, oriešky), špeciálnu veľkonočnú tabuľkovú čokoládu či inú vašu obľúbenú sladkú odmenu a nahrať pokladničný blok na stránke súťaže.
V hre sú pritom atraktívne finančné výhry: hráte o hlavnú výhru 3x 4000 eur a každý deň o 200 eur. Zapojte sa aj vy a možno sa práve z vášho veľkonočného prekvapenia stane ešte väčšia radosť.
Na Veľkej noci je najkrajšie to, že radosť často prichádza z úplne maličkých momentov. Stačí jeden sladký poklad ukrytý na nečakanom mieste, trochu zvedavosti a úsmev je zaručený. Možno práve tento rok vznikne u vás nová rodinná tradícia - hľadanie čokoládového zajaca, ktorý sa každý rok objaví tam, kde by ho nikto nečakal. A keď bude z jemnej čokolády Milka, radosť z neho bude o to väčšia.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Milka.