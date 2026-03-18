DUBAJ už nie je RAJOM na zemi, opúšťajú ho TISÍCE cudzincov: Z okna vidíte rakety a výbuchy, opisuje Pavel

DUBAJ – Pre mesto Dubaj, ktoré leží na východnom pobreží Perzského zálivu v Spojených arabských emirátoch, boli charakteristické prívlastky ako metropola luxusu či budúcnosti. Dnes je ale všetko inak. Vojna USA a Izraela proti Iránu sa rozšírila aj do týchto kútov regiónu Blízkeho východu. Iránske rakety križujú nebo nad luxusnými štvrťami mesta. Pri ich zneškodnení vo vzduchu počuť silné výbuchy. Mnoho ľudí preto odchádza zo strachu o vlastný život.
V Dubaji žilo donedávna mnoho cudzincov. Všetko sa ale zmenilo po tom, ako izraelsko-americké spojenecké sily zaútočili na Irán. Najväčšia krajina Blízkeho východu s donedávna štvrtou najsilnejšou armádou na svete, sa odhodlala k odvete, ktorá postihla spojencov USA v Perzskom zálive. Bahrajn či Spojené arabské emiráty (SAE) sa stali terčami iránskych rakiet.
I keď Teherán vyhlasuje, že útočí len na americké základne a Izrael, protivzdušná obrana spomínaných krajín sa ich snaží zachytiť. Výsledkom je niekoľko zásahov aj priamo Dubaji. V mnohých prípadoch sa jedná o úlomky rakiet.
Mnohí cudzinci sa teraz obávajú o svoju bezpečnosť. Okrem toho tu kolabuje aj podnikanie a ešte donedávna lukratívny trh s nehnuteľnosťami sa začal postupne prepadať. Na udržanie cudzincov nepomáha v súčasnej situácii ani to, že Dubaj je "bezdaňový raj". Britský Daily Mail dokonca píše, že "mesto je už na svojom konci existencie".
Zasiahnuté oblasti Dubaja
Dubaj mali zasiahnuť až dve tretiny zo všetkých rakiet, ktoré Irán vypustil na americké ciele v Perzskom zálive. Dva bojové drony dokonca dopadli na dubajské medzinárodné letisko. Po zásahu terminálu zranili najmenej štyroch civilistov.
Ministerstvo obrany SAE v utorok 17. marca uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny v súčasnej dobe reaguje na prichádzajúce raketové hrozby a útoky dronov z Iránu. Ešte v ten istý deň sa Dubajom ozývali mohutné rany, ktoré boli dôsledkom zneškodnenia iránskych rakiet vo vzdušnom priestore.
Publicista z terénu pre Al Jazeera, Zein Basravi, informoval priamo z Dubaja, že práve "SAE sú najviac zasiahnuté odvetnými útokmi Iránu". Teherán mal na krajiny Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive vypustiť už 3 000 rakiet a dronov, z toho viac ako polovica smerovala do SAE. "Výbuchy sa ozývali Dubajom aj v noci na stredu," dodal.
"Je to desivé. Tá žiara protiraketovej obrany, ktorá zachytáva nepriateľské rakety a drony na oblohe, sa stáva súčasťou bežného dňa v Dubaji."
Zasiahnutý bol aj hotel Fairmont Palm. Manželský pár z Liverpoolu tu trávil svadobnú cestu aj so svojimi dvomi synmi. Jedného večera ich hotel zasiahla raketa. "Všetko okolo sa začalo triasť. Potom bolo vidieť veľký záblesk a plamene. Mali sme izbu na šiestom poschodí. Stalo sa to tak rýchlo," hovorí Matthew McGinn.
Manželka Layla dodal, že v deň pred prvým útokom Iránu boli všetci štyria na pláži: "Všetko bolo skvelé. S manželom sme sa opaľovali a naši chlapci hrali neďaleko futbal. Náhle sme počuli, že niečo vybuchlo. Hovoríme si, že to bola asi bomba. Pozrieme jeden na druhého a v tom momente začali oblohu križovať rakety. Nevedeli sme, čo sa deje. Boli sme na svadobnej ceste."
Český turista opísal strašnú realitu
Posledné tri roky žije v Dubaji aj český občan a Pavel Knecht (39). Po útokoch Iránu sa rozhodol aspoň na čas vrátiť s rodinou do Brna. Situáciu v meste luxusu opísal slovami, že "bol stále v napätí".
"Počujete výbuchy. Sú to zvuky, na ktoré niesom vôbec zvyknutý a ani si na ne nechcem zvykať. Bojíte sa. Sú to také rany, že sa trasú okná aj poháre. Z okna vidíte, ako lietajú rakety a zostreľujú ich," hovorí pre Novinky s tým, že protivzdušná obrana SAE dáva aspoň nejaký pocit bezpečia.
Najväčší strach má ale človek z padajúcich úlomkov alebo munície. "Čím dlhšie tam zostávate, tým ste viac citliví na hlasné zvuky. Potom už len stačí, keď prejde motorka s pizzou a človek si myslí, že je to raketa alebo stíhačka," hovorí.
Prvé varovné oznámenie mu prišlo na mobil v čase, keď už sedel s celou rodinou v lietadle. Čakali ešte 5 hodí a až potom vzlietli. Na záver ešte poznamenal, že si poriadne vydýchol, pretože nie všetci mali tú možnosť dostať sa tak rýchlo preč z krajiny.