Krátkodobý výpadok elektronických služieb! Poisťovňa rieši poruchu a služby sa čoskoro obnovia

BRATISLAVA - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje na krátkodobý výpadok elektronických služieb, a to pre neplánovaný výpadok na strane dodávateľa. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
„Z tohto dôvodu je aktuálne obmedzené fungovanie mobilnej aplikácie, ePobočky a eReceptu,“ spresnila hovorkyňa. Dodala, že na odstránení poruchy dodávateľ služby intenzívne pracuje a v krátkom čase by mali byť všetky služby opäť kompletne dostupné. „Za komplikácie spôsobené obmedzením niektorých služieb sa poisťovňa ospravedlňuje,“ uviedla.