Zničil ju muž, ktorého milovala? Jej manžel po rokoch prehovoril: Pravda o Amy Winehouse a vine za tragédiu

LONDÝN - Príbeh Amy Winehouse a jej manžela Blake Fielder-Civil je jedným z najtemnejších a najdiskutovanejších vzťahov hudobného sveta. Láska, ktorá začala ako vášnivý románik, sa zmenila na deštruktívne puto – a dodnes vyvoláva otázku: mohol za jej smrť práve on? Blake na seba berie len časť viny... Ako to celé vníma, prehovoril po rokoch.
Amy Winehouse a Blake Fielder-Civil sa zoznámili v roku 2005 a okamžite medzi nimi preskočila iskra. Ich vzťah bol extrémne intenzívny, plný rozchodov a návratov, sprevádzaný drogami a alkoholom. Zosobášili sa v roku 2007 v Miami v čase, keď Amy stúpala na vrchol slávy. Práve Blake sa stal hlavnou inšpiráciou jej ikonického albumu Back to Black. Amy ho označovala za „lásku môjho života“.
Ich manželstvo sa rýchlo premenilo na chaos. Obaja užívali tvrdé drogy, vrátane heroínu a cracku. Blake bol opakovane zatknutý a skončil vo väzení, odkiaľ nakoniec podal žiadosť o rozvod. Dôvodom mala byť nevera jeho ženy. Amy sa po rozvode zhoršovala po psychickej aj fyzickej stránke, priamo pred očami verejnosti. Práve toto obdobie vytvorilo obraz „toxického páru“, ktorý sa navzájom ničil.
Amy Winehouse zomrela 23. júla 2011 vo veku 27 rokov. Oficiálna príčina smrti bola otrava alkoholom. Mala extrémne vysokú hladinu alkoholu v krvi, išlo o relaps po období abstinencie. Jej bezprostredná smrť nebola spôsobená drogami ani priamym konaním inej osoby. Mnohí však z jej smrti vinili práve toxického manžela...
Blake Fielder-Civil sa teraz k obvineniam vyjadril v talk show We Need to Talk, kde otvorene hovoril o vine a ich vzťahu. Jeho slová boli šokujúco úprimné: „Ľudia ma chcú vidieť ako jediného vinníka, ale to jednoducho nie je pravda.“ Priznal však aj temnejšiu stránku: „Priniesol som do jej života drogy… a to je niečo, s čím budem žiť navždy.“ A dodal vetu, ktorá rezonuje dodnes: „Boli sme dvaja ľudia, ktorí sa navzájom ničili.“ A pokračoval...