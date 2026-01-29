Taraba z peňazí ministerstva podporil revitalizáciu košického magistrátu

KOŠICE - Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba podpísal zmluvu, ktorá umožní Košiciam využiť viac ako 705-tisíc eur z eurofondov na revitalizáciu budovy magistrátu. Revitalizované príestory, vrátane novej pochôdznej strechy pre návštevníkov s novými lavičkami, chodníkom aj nových plôch prepojených s existujúcim schodiskom, budú zadržiavať dažďovú vodu na ploche väčšej ako 500 m2.
Envirorezort pod Tomášom Tarabom podporuje zmysluplné projekty samospráv a Košice nie sú výnimkou. "Moderná a hospodárnejšia revitalizácia mestského magistrátu je reálnym opatrením na šetrenie energie, zlepšenie klímy aj zadržiavanie dažďovej vody, ktorá znižuje prašnosť, hluk, zlepšuje mikroklímu v bezprostrednom okolí magistrátu," zdôraznil vicepremiér Taraba.
Súčasný priestor pred vstupom do budovy magistrátu bol vybudovaný z nepriepustných materiálov, ktoré nezadržiavali dažďovú vodu a počas horúcich letných dní sálal teplo, kvôli čomu zvyšoval teplotu naokolo. Pri revitalizácii bude vybúraná dlažba horného plata a jej podkladové vrstvy.
"Podstatné je, že zlepšujeme mikroklímu, mestské prostedie a postupne chceme zmodernizovať okolie, aby mnohé mladé rodiny mohli využívať aj tieto zelené miesta, ktoré sú naozaj krásne," dodal primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Realizáciou projektu vzniknú dve odlišne stvárnené časti prepojené pobytovým chodníkom s lavičkami. Existujúca úprava schodiska bude doplnená potiahnutím zelených plôch do predpriestoru budovy magistrátu. Časť spojená s revitalizovaným schodiskom bude predstavovať pokračovanie veľkoplošného trvalkového záhonu. Druhá polovica vegetačnej plochy je riešená zatrávnením s centrálnym parterom z namiešaných kvitnúcich trvaliek v ťažisku riešenej plochy.
Celkové oprávnené výdavky projektu vo výške viac ako 705-tisíc eur budú kompletne hradené zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Žiadateľ, ktorým je mesto Košice, tak bude môcť realizovať projekt bez finančnej spoluúčasti. Projekt by mal byť hotový do konca septembra tohto roku.