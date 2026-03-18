Elektronická fakturácia: FS znižuje náklady, šetrí milióny a zjednodušuje spracovanie faktúr pre firmy

BRATISLAVA - Finančná správa (FS) v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR zefektívnila pripravovaný projekt elektronickej fakturácie. Ešte pred podpisom zmluvy sa podarilo optimalizovať jeho náklady o viac ako 11 miliónov eur, čo potvrdil aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), informoval v stredu hovorca FS Daniel Kováč.
Na základe analýzy trhu a zahraničných skúseností sa FS podľa neho rozhodla upraviť pôvodný model projektu. Náklady sa tak znížili z pôvodných 17,6 milióna eur na 6,2 milióna eur za štyri roky. Pri obstaraní adresára príjemcov faktúr sa podarilo ušetriť 7,4 milióna eur, ďalšie úspory prinieslo rozhodnutie, že verejné inštitúcie si zabezpečia služby prijímania faktúr decentralizovane, vyčíslil hovorca.
Efektívny model a úspora financií
„Pri príprave projektu sme dôsledne analyzovali dostupné riešenia na trhu aj v zahraničí. Výsledkom je efektívnejší model, ktorý šetrí verejné financie a zároveň zachováva vysokú kvalitu služieb. Elektronická fakturácia zároveň patrí medzi kľúčové opatrenia Akčného plánu boja proti daňovým únikom, ktorý dôsledne plníme, pričom od jej zavedenia očakávame výrazné zlepšenie výberu daní,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Zlepšenie výberu DPH
Zavedenie elektronickej fakturácie má podľa FS potenciál výrazne zlepšiť výber dane z pridanej hodnoty (DPH), odhadom o 300 miliónov eur ročne, ktoré môže štát získať vďaka lepšej kontrole a dostupnosti dát. Finančná správa zároveň pripravuje ďalšie kroky, najmä analytické nástroje a úpravu procesov daňových kontrol, ktoré umožnia naplno využiť potenciál získaných údajov.
Jednoduchšie spracovanie faktúr pre firmy
„Projekt elektronickej fakturácie prinesie podnikateľom jednoduchšie a rýchlejšie spracovanie faktúr bez nutnosti manuálneho prepisovania údajov. Jednotný formát faktúr umožní ich automatizované spracovanie v účtovných systémoch a zníži tak administratívnu záťaž pre firmy,“ vysvetlil Kováč. Finančná správa zároveň získa takmer okamžitý prístup k dátam z faktúr, čo umožní presnejšie a efektívnejšie kontroly DPH.
Na Slovensku v súčasnosti podľa hovorcu pôsobí približne 25 poskytovateľov služieb elektronickej fakturácie, pričom viacerí z nich už prechádzajú certifikáciou v rámci európskej siete Peppol. Finančná správa na svojom portáli sprístupnila zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, ktorí úspešne prešli procesom akreditácie v sieti Peppol aj certifikáciou zo strany FS. K dispozícii je aj zoznam poskytovateľov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v procese akreditácie.