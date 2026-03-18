DRÁMA na výbore: Šimečka griloval Fica ohľadom podpory Trumpa, slovná prestrelka a premiér vraj utiekol!

BRATISLAVA - Býva pravidlom, že pred každou cestou slovenskej vládnej delegácie na rokovanie do Bruselu zasadá výbor pre európske záležitosti. Nebolo tomu inak ani v stredu 18. marca, kedy sa to, opäť, vymklo kontrole. Namiesto pokojného rokovania prišlo k slovnej prestrelke medzi opozíciou a premiérom. Vrcholom celého rokovania podľa opozície bol premiérov "útek" z výboru, hoci sám šéf Smeru má na to iný pohľad.
Výbor zasadal pred štvrtkovým samitom EÚ ohľadom Ukrajiny a ropovodu Družba, ktorým už týždne netečie ropa a Slovensko sa tak dostalo pod značný ekonomický tlak. "Problém s Družbou je preto, lebo je tu blokovaná 90-miliardová pôžička. Blokuje ju maďarská vláda. Nechce dať súhlas na tento finančný rámec. Nikto nechce dávať do záverov ropovod družba, pokiaľ sa nevyrieši problém s 90 miliardami," povedal Fico a v statuse dodal, že "progresívci absurdne obhajujú Zelenského poškodzovanie Slovenska.
"Preto ja neviem o akých ruských záujmoch tu hovoríte pán Šimečka. Vy viete, o čom vôbec hovoríme, preboha? To je ropa, ktorú kupuje spoločnosť Slovnaft a Mol na ukrajinsko-bieloruskej hranici," udrel si premiér s tým, že toto nie je de facto ruská ropa, ale ropa patriaca rafinérii Slovnaftu alebo Molu.
Otvorili sa aj ďalšie témy
Po témach s Ukrajinou a ropovodom prišli na rad aj iné podnety. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý sedel premiérovi naproti, otvoril aj Ficovu nie tak dávnu podporu Donaldovu Trumpovi na konzervatívnej konferencii CPAC, kde Fico vystúpil a podľa Šimečku podporil priamo hnutie spadajúce pod Trumpa - MAGA (Make America great again).
"Ide o podporu k hnutiu MAGA a k Donaldovi Trumpovi, kde ste povedali, že MAGA je vízia, ktorá rezonuje a že vy to podporujete," spomenul Šimečka a vo videu si nastrihol aj Ficovo vystúpenie zo CPAC-u. Fica sa následne spýtal, či tieto slová neľutuje, aj vzhľadom na aktuálne udalostí ohľadom obchodných či fyzických vojen, ktoré Trump rozpútal odkedy opätovne sedí v úrade.
"Pán poslanec Šimečka... Ja som nepodporil žiadne MAGA, ja som podporil MEGA," vysvetľoval Fico svoje slová, pričom ho Šimečka vo videu opäť nastrihol, ako hovorí o MEGA aj MAGA. "Čo ja mám spoločné so Spojenými štátmi? Ja som slovenský politik a mojou povinnosťou je obhajovať záujme Slovenskej republiky a nie Spojených štátov," povedal na výbore Fico. Zakrátko sa z výboru odobral.
Ficovi však naložila aj Beáta Jurík z PS. "Ráno nám arogantne oznámil, že si bol na hodinu a pol zacvičiť. Ale na výbor, ktorému sa zodpovedá, si vyhradí úbohých 45 minút. Príde, na všetkých nabrýzga a potom zdrhne. Opozícia opäť takmer nemala priestor položiť svoje otázky. Premiér sa očividne bojí konfrontácie, preto uteká," povedala.
Premiér mal hodinu času na to, aby si zacvičil, pripomenula Marcinková
"Premiér z parlamentu uteká po prvej otázke opozície, ale stihne sa pochváliť, že hodinu a pol cvičil. Hodinu a pol mal sedieť v parlamente a vysvetľovať odkiaľ k nám potečie ropa, ale na to nemá odpovede. To radšej zdupká," skritizovala premiéra poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková, ktorá premiéra aj osobne pri odchode konfrontovala.
"Pán premiér hodinu a pol športoval, ja som presvedčená, že si nájde hodinu aj na svoje ústavné povinnosti," povedala nahlas pred Ficom Marcinková. "Prídite na hrádzu, sa porozprávame," odkázal poslankyni Fico s ohľadom na lokalitu, kam chodí pravidelne behávať. "Nie, pán premiér, vy máte tu dojsť porozprávať sa s nami, my sme poslanci a vy ste vláda, bohužiaľ," hovorila na odchádzajúceho Fica Marcinková.