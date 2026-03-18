Štekala na svojho psa, aby mu dala lekciu: VIDEO jazvečíka sa stalo HITOM, no odborníci dvíhajú varovný prst!

USA - Video majiteľky, ktorá zo žartu začala štekať na sučku jazvečíka, sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach. Odborníci však upozorňujú, že populárny trend môže spôsobovať zvieratám stres a strach, hoci mnohým ľuďom sa ich reakcie zdajú zábavné.
Majiteľka psa sa rozhodla, že dá svojej miniatúrnej sučke jazvečíka ochutnať vlastnú medicínu a z ničoho nič začala na ňu štekať. Ako dôvod uviedla, že jej miláčik dokáže prejsť v priebehu niekoľkých sekúnd z pokojného ležania na gauči k hlasnému štekaniu, ktoré ju zakaždým prekvapí. V snahe ukázať, aké to je, keď sa niekto správa rovnako, sa rozhodla toto správanie napodobniť a reakciu svojho miláčika natočila na video a zverejnila na Instagrame.
Na zázname sedí autorka príspevku na posteli so svojím psíkom a zrazu začne bez varovania štekať. Zmätený jazvečík rýchlo otočí hlavu jej smerom, vrhne na ňu ostrý pohľad z boku a potom sa opäť pokojne uloží. „Štekám na svojho psa, aby som ukázala, aké desivé je, keď sa to stane z ničoho nič... a pritom je to na nič,“ okomentovala príspevok a vtipne doplnila: „Keby pohľady dokázali zabíjať. Už len 2 673 889-krát a budeme si kvit.“ Používatelia na sociálnej sieti reagovali s humorom. Jeden z nich napísal: „Úplne jej to vyrazilo dych.“ Druhý komentoval: „Šteniatko. Prepáčte, prosím, čože ste to práve urobili?“ Tretí uviedol: „Keby som kvôli náhodnému štekaniu môjho psa neprišiel o roky života, myslel by som si, že je to zlé.“ Ďalší doplnil: „Jej uši vyrozprávali celý príbeh.“
Trend je nebezpečný
Hoci niektorí majitelia psov považujú tento trend za zábavný, organizácia American Kennel Club upozorňuje, že je nebezpečný a to najmä vtedy, ak sa opakuje len pre pobavenie. Vo vyhlásení organizácia uviedla: „Trend štekania na svojho psa sa stal na TikToku veľmi populárny a videá od desiatok známych používateľov majú milióny pozretí. Popularita týchto videí motivuje ľudí, aby to skúšali doma so svojimi psami v nádeji, že zachytia ‘vtipnú’ reakciu a zverejnia ju na TikToku. Problémom je, že hoci videá získavajú veľkú pozornosť, ide o interakciu, ktorá môže byť pre psov veľmi stresujúca alebo znepokojujúca.“
Ako píše Daily Star, organizácia zároveň upozornila, že reakcie, ktoré ľudia považujú za zábavné, v skutočnosti vôbec nie sú vtipné. „Mnohé populárne videá zachytávajú psov, ktoré vykazujú známky stresu, strachu alebo nepohody, napríklad takzvaný ‘whale eye’, keď pes veľmi naširoko otvorí oči. Často majú aj stuhnuté držanie tela, napäté črty tváre a uši stiahnuté dozadu. Na videách začnú niektoré na majiteľa štekať alebo vydávať zvuky, olizujú si pysky. To môže byť upokojujúci signál v snahe zmierniť nepríjemnú situáciu alebo dokonca vycerujú zuby či sa snažia odísť.“