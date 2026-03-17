Trump má na muške ďalší štát: Bude mi česť ho získať!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť pohrozil Kube vojenským zásahom a vyjadril nádej, že bude „mať česť“ tento ostrov získať alebo prípadne oslobodiť. Informuje agentúra AFP.
„Verím, že budem mať... česť získať Kubu,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Či ju oslobodím, obsadím – myslím, že s ňou môžem robiť, čo chcem, ak chcete poznať pravdu. Momentálne je to veľmi oslabená krajina,“ dodal prezident. Napätie medzi Washingtonom a Havanou narastá. USA na túto karibskú krajinu uvalili ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského exprezidenta Nicolása Madura, podporovateľa Havany. Venezuela bola hlavným dodávateľom ropy na Kube. Od 9. januára nebola na ostrov dovezená žiadna ropa, čo prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety v krajine a ešte viac prehĺbilo tamojšiu ekonomickú krízu.
Havana obviňuje Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku. Kuba je od roku 1962 vystavená sankciám USA a zasiahnutá rozsiahlou hospodárskou krízou sprevádzanou dlhodobými výpadkami elektrickej energie, nedostatkom paliva, liekov a potravín. Trump počas pondelkovej tlačovej konferencie tiež informoval, že požiadal Čínu o odloženie stretnutia s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom približne o mesiac. Pôvodne bolo toto stretnutie naplánované na začiatok apríla, no v dôsledku vojny na Blízkom východe chcel cestu Trump odložiť. Tento krok avizovala skôr v pondelok pre televíznu stanicu Fox News aj hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.