Trump má na muške ďalší štát: Bude mi česť ho získať!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť pohrozil Kube vojenským zásahom a vyjadril nádej, že bude „mať česť“ tento ostrov získať alebo prípadne oslobodiť. Informuje agentúra AFP.

„Verím, že budem mať... česť získať Kubu,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Či ju oslobodím, obsadím – myslím, že s ňou môžem robiť, čo chcem, ak chcete poznať pravdu. Momentálne je to veľmi oslabená krajina,“ dodal prezident. Napätie medzi Washingtonom a Havanou narastá. USA na túto karibskú krajinu uvalili ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského exprezidenta Nicolása Madura, podporovateľa Havany. Venezuela bola hlavným dodávateľom ropy na Kube. Od 9. januára nebola na ostrov dovezená žiadna ropa, čo prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety v krajine a ešte viac prehĺbilo tamojšiu ekonomickú krízu.

Havana obviňuje Trumpa

Havana obviňuje Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku. Kuba je od roku 1962 vystavená sankciám USA a zasiahnutá rozsiahlou hospodárskou krízou sprevádzanou dlhodobými výpadkami elektrickej energie, nedostatkom paliva, liekov a potravín. Trump počas pondelkovej tlačovej konferencie tiež informoval, že požiadal Čínu o odloženie stretnutia s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom približne o mesiac. Pôvodne bolo toto stretnutie naplánované na začiatok apríla, no v dôsledku vojny na Blízkom východe chcel cestu Trump odložiť. Tento krok avizovala skôr v pondelok pre televíznu stanicu Fox News aj hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Súvisiace články

Donald Trump
Trump varuje NATO: Ak nepomôžete v Hormuzskom prielive, čaká vás veľmi zlá budúcnosť!
Zahraničné
Donald Trump
Trump s ostrým odkazom svetu: Postarajte sa o Hormuzský prieliv, USA pomôžu!
Zahraničné
Donald Trump
Trump je veľmi sklamaný: Nového iránskeho vodcu nechce! Prezradil, KOHO by si prial
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Herec Neužil: Moja postava je nositeľom humoru vo filme a zároveň antagonistom hlavného hrdinu
Herec Neužil: Moja postava je nositeľom humoru vo filme a zároveň antagonistom hlavného hrdinu
Správy
Herec Řezníček: Vo filme hrám hlavnú postavu, malého zlodeja Pobertu
Herec Řezníček: Vo filme hrám hlavnú postavu, malého zlodeja Pobertu
Správy
Herec Jackuliak: Je pre mňa cťou, byť súčasťou festivalu
Herec Jackuliak: Je pre mňa cťou, byť súčasťou festivalu
Správy

Domáce správy

Dnes zasadne vláda: Rokovať
Dnes zasadne vláda: Rokovať bude o zmenách v povinnej práci aj o nových členoch Rady PMÚ
Domáce
Tvrdý dopad novej legislatívy:
Tvrdý dopad novej legislatívy: Bez poistky neprejdete cez STK! Odborníci varujú pred veľkým chaosom
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE V Bratislave havaroval
AKTUÁLNE V Bratislave havaroval autobus! Vodiči sa na D2 zdržia v kolóne
Domáce
Ranná havária autobusu na D2 v Bratislave spôsobila veľké kolóny, vodiči stratia desiatky minút
Ranná havária autobusu na D2 v Bratislave spôsobila veľké kolóny, vodiči stratia desiatky minút
Bratislava

Zahraničné

Šok pri frankfurtskom letisku!
Šok pri frankfurtskom letisku! Strieľalo sa, hlásia dvoch mŕtvych
Zahraničné
V Indonézii zadržali troch
V Indonézii zadržali troch Európanov: Mali vyrábať a šíriť pornografiu
Zahraničné
Donald Trump
Trump má na muške ďalší štát: Bude mi česť ho získať!
Zahraničné

Prominenti

Conan O'Brien
Moderátor Oscarov si RÝPOL do Trumpa: Kvôli Epsteinovi... To chcelo odvahu!
Zahraniční prominenti
Tlačovka k novej sérii
Vlado Kobielsky priznal, čo ho na Let's Dance vytáča: Toto neznášam!
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026 -
Adriana Sklenaříková ukázala MAMU (78): Je jasné, po kom zdedila krásu!
Domáci prominenti
Sexuálny škandál, alkohol, drogy:
Sexuálny škandál, alkohol, drogy: Otcovu slávnu pornonahrávku objavil syn na internete!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO V kláštore vo Veľkej
ŠOK pod oltárom na Skalke: Archeológovia našli POZOSTATKY obra z minulosti, z jeho tela však ZMIZLI dôležité časti!
Zaujímavosti
Pozrite si hodinky: Odborníci
Pozrite si hodinky: Odborníci odhalili ideálny čas na INTIMITU podľa vášho veku, večer to prekvapivo NIE JE!
Zaujímavosti
Toto sú najobávanejšie lekárske
Toto sú najobávanejšie lekárske vyšetrenia: Bojíte sa ich aj vy?
vysetrenie.sk
PRVÝKRÁT v živote ochutnal
PRVÝKRÁT v živote ochutnal čaj: Úprimná reakcia muža sa stala hitom internetu! Žil v Británii a NIKDY nepil čaj?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
plnielanu.sk

Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!

Bývalý tenista sa dopustil odporných prehreškov: Bol som sám zo seba znechutený
Bývalý tenista sa dopustil odporných prehreškov: Bol som sám zo seba znechutený
Doping v športe
Svetová elita mieri do Prahy: Česko bude spolu s Kanadou hostiť hokejový Svetový pohár 2028
Svetová elita mieri do Prahy: Česko bude spolu s Kanadou hostiť hokejový Svetový pohár 2028
Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Americký generál nechal tajné mapy vo vlaku v Poľsku. Zmizli na 24 hodín
Americký generál nechal tajné mapy vo vlaku v Poľsku. Zmizli na 24 hodín
V našom vesmírnom susedstve sa skrýva bizarná planéta L 98-59 d. Vedci hovoria o úplne novom type sveta
V našom vesmírnom susedstve sa skrýva bizarná planéta L 98-59 d. Vedci hovoria o úplne novom type sveta
Vedci sa pozreli na vôňu egyptských múmií. Objavili v nej stopu tajomstva starého 2000 rokov
Vedci sa pozreli na vôňu egyptských múmií. Objavili v nej stopu tajomstva starého 2000 rokov
Prečo v krabici nového smartfónu už nenájdeš nabíjačku? Ekológia v tom hrá menšiu rolu, než si myslíš
Prečo v krabici nového smartfónu už nenájdeš nabíjačku? Ekológia v tom hrá menšiu rolu, než si myslíš
7 chýb, ktoré v interiéri kazia dobrý dojem. Čo robíme pri zariaďovaní zle?
7 chýb, ktoré v interiéri kazia dobrý dojem. Čo robíme pri zariaďovaní zle?
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
