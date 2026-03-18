Kríza vo vzťahu Vinczeovcov? Adela v šoku, za toto chceli Viktora na internete roztrhať!

BRATISLAVA – Stačila malá zhoda mien a o poriadny trapas bolo postarané! Obľúbená moderátorka Adela Vinczeová sa v éteri Fun rádia podelila o kurióznu príhodu, ktorá poriadne zamotala hlavy jej známym.
Adela Vinczeová mala čo vysvetľovať. Meno tenistky Dominikej Cibulkovej sa totiž aktuálne spája s istým Vinczem. A práve táto zhoda mien spôsobila poriadny zmätok – viacerí si totiž mysleli, že ide práve o Adelinho manžela. „Ja vôbec neviem, čo sa o mne píše, že fakt netuším. Napríklad som ani vôbec nezachytila, že... takto, veľa ľudí si myslelo, že môj muž žije s Dominikou Cibulkovou, lebo ona žije s nejakým Vinczem. Ale nie s Viktorom, ale s Tiborom,“ priznala so smiechom moderátorka.
Zhoda mien narobila dusno aj v jej vzdialenejšom okolí. „Stretla som pár takých známych okruhu C, ktorí boli na Viktora veľmi nahnevaní, že čo mi to urobil,“ dodala pobavene. Adela však celú situáciu otočila na vtip. „Keby to tak bolo, perfektné. Máš striedavku – to je jedna vec a keby bol v striedavke s Dominikou a s Viktorom, tak by mal Max oslavu narodenín v Primaciálnom paláci. Konečne by začal žiť, proste big live,“ vyhodnotila so svojím typickým humorom.
Lenže pozor! Možno by si mal skôr dávať pozor samotný Viktor Vincze. V spoločnosti jeho polovičky sa totiž objavujú poriadne príťažliví muži. Jeden taký sa objavil v jej relácii Adela trochu inak. Pohľad na bývalého hokejistu Michala Mrázika totiž poteší nejednu ženu a rovnako potešil aj blondínku.
„Neviem, či sa ťa to dotýka, ale ty ako si vošiel... ty si aj vizuálne zjav, máš aj charizmu, takže ja teraz vôbec nereflektujem na tvoj vzhľad, ale ja som sa ešta tak blbo zatvárila do kamery, keď si sa otočil chrbtom, sorry. Vyrušuje ťa to?,“ habkala Adela. „Nie... som si zvykol,“ reagoval športovec, ktorý sa doširoka usmial a hodil na moderátorku zvodný kukuč. Tá zostala v rozpakoch, ale aby si to nikto nevšimol začala rýchlo rozprávať... tým to ale neskončilo. Adresovala mu totiž ešte zopár daľších komplimentov.
Plnú verziu rozhovoru Adely s Michalom Mrázikom nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. V skrátenej verzii si ho zadarmo môžu pozrieť na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com.
