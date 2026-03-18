Streda18. marec 2026, meniny má Eduard, zajtra Jozef

MIMORIADNE V Švajčiarsku sa zrútila lanovka! Zasahujú záchranári

´Kabína sa kotúľala po svahu. (Zdroj: 20min/ Facebook)
TITLIS - V švajčiarskom lyžiarskom stredisku Titlis došlo k dramatickému pádu kabíny lanovky. Na mieste zasahujú záchranári a situáciu komplikuje silný vietor. Okolnosti nehody zatiaľ nie sú úplne jasné.

Dramatický pád zachytili na video

K nehode došlo v stredu dopoludnia v oblasti Titlis. Podľa záberov, ktoré sa objavili na videu od svedka, sa gondola po páde viackrát prevrátila.

Krátko po nehode smerovali k miestu viacerí ľudia, aby poskytli pomoc. Zatiaľ nie je potvrdené, či sa v kabíne v čase pádu nachádzali osoby, píše 20minuten.ch.

Na mieste zasahuje vrtuľník

Do akcie bola nasadená aj švajčiarska záchranná služba Rega, ktorá vyslala vrtuľník. Nasadenie potvrdil jej hovorca.

Ďalšie zábery zachytávajú resuscitáciu jednej osoby. Kantonálna polícia v Nidwaldene potvrdila, že došlo k nehode, no podrobnosti zatiaľ nezverejnila. Oblasť je ťažko prístupná a zásah si vyžaduje čas.

Silný vietor mohol zohrávať rolu

V čase incidentu panovali v regióne Engelberg výrazne nepriaznivé podmienky. Podľa údajov Meteo Schweiz dosahoval vietor rýchlosť až 84 kilometrov za hodinu.

Svedkovia uviedli, že k pádu došlo krátko po 11. hodine, pravdepodobne za stanicou Trübsee.

Preteky zrušili ešte pred nehodou

Plánované lyžiarske preteky NJR-FIS sa mali konať práve v ten deň, no organizátori ich zrušili už vopred kvôli silnému vetru.

„Preteky boli zrušené ešte pred pádom gondoly,“ uviedol jeden zo svedkov.

Lanovka mimo prevádzky

Podľa informácií z oficiálnej stránky strediska je úsek Titlis Xpress medzi Trübsee a Stand momentálne uzavretý pre nepriaznivé počasie.

Lyžiarske stredisko Titlis patrí medzi najväčšie v centrálnej časti Švajčiarska a ponúka približne 82 kilometrov zjazdoviek.

Viac o téme: Lyžiarske strediskoŠvajčiarskoTitlisPád lanovky
