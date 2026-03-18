Tento muž urobil zo Schindlerovej spevácku Bond girl: Prečo jej fandím!

BRATISLAVA - Legendárny dirigent Vlado Valovič opäť spája sily s Martinou Schindlerovou vo veľkolepom projekte Music of James Bond. Hoci speváčka v šou hviezdila už minulý rok, dirigent otvorene priznáva, že tentokrát ju neposlal na žiadnu prechádzku ružovou záhradou. Práve naopak!
Pre hudobného mága, akým je Vlado Valovič, bol svet agenta 007 jasnou voľbou, hoci konkurencia vo filmovej hudbe je obrovská. „Ťažko povedať, je toľko vynikajúcej hudby, ale je to 24 filmov a na tých filmoch spolupracovali vždy vynikajúci umelci hudobní,“ vysvetľuje dirigent fascináciu bondovkami. Podľa neho nejde len o melódie, ale o hlboké prepojenie s dejom: „Každá skladba má svoj príbeh, ako ten film má svoj príbeh, a to ma tak zaujalo, že ten James Bond má 24 pokračovaní a stále má čo povedať.“
Spoluprácu so speváčkou si však pochvaľuje. „Ona je sebakritická a veľmi sa snaží odstraňovať veci a chce rásť,“ opisuje zákulisie skúšok. „Ja ju samozrejme vnímam, že voľakedy v minulosti bola v Superstar, kde dominovala, potom sa vytratila a znova sa dostáva na dosky, ktoré znamenajú svet. Má predpoklady na to, aby tvrdou prácou dosiahla, čo chce dosiahnuť,“ zložil jej poklonu. A aký je "pán taktovky" v súkromí? Musí ho doma každý poslúchať na slovo tak, ako hudobníci v orchesteri? Takáto je pravda...