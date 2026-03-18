Tento muž urobil zo Schindlerovej spevácku Bond girl: Prečo jej fandím!

Martina Schindlerová s dirigentom Vladom Valovičom
Martina Schindlerová s dirigentom Vladom Valovičom (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Legendárny dirigent Vlado Valovič opäť spája sily s Martinou Schindlerovou vo veľkolepom projekte Music of James Bond. Hoci speváčka v šou hviezdila už minulý rok, dirigent otvorene priznáva, že tentokrát ju neposlal na žiadnu prechádzku ružovou záhradou. Práve naopak!

Pre hudobného mága, akým je Vlado Valovič, bol svet agenta 007 jasnou voľbou, hoci konkurencia vo filmovej hudbe je obrovská. „Ťažko povedať, je toľko vynikajúcej hudby, ale je to 24 filmov a na tých filmoch spolupracovali vždy vynikajúci umelci hudobní,“ vysvetľuje dirigent fascináciu bondovkami. Podľa neho nejde len o melódie, ale o hlboké prepojenie s dejom: „Každá skladba má svoj príbeh, ako ten film má svoj príbeh, a to ma tak zaujalo, že ten James Bond má 24 pokračovaní a stále má čo povedať.“

Ústrednou postavou slovenskej verzie bondovskej šou je speváčka Martina Schindlerová, ktorá bola pre dirigenta jasnou voľbou. „Výnimočná je v tom, že sa skutočne odhodlala na jednu výnimočnú úlohu. Ja oceňujem jej odvahu, že sa pokúsila ísť na nebezpečný tenký ľad,“ hovorí uznávaný hudobník, ktorý si je dobre vedomý aj odvrátenej strany. „Budú ju porovnávať nielen hudobne, lebo tie skladby interpretovali svetoví uznávaní umelci, ale budú ju porovnávať aj s tými postavami. Čiže ona bude musieť byť výborná speváčka, herečka a emócie bez filmového plátna musí pretaviť tak, aby tí ľudia tomu uverili,“ nešetrí úprimnosťou fenomenálny dirigent, no vzápätí dodáva: „Fandím jej, že sa na to podujala, lebo mnohí naši speváci hľadajú ľahké cesty a ona si vybrala tú ťažšiu.“

Spoluprácu so speváčkou si však pochvaľuje. „Ona je sebakritická a veľmi sa snaží odstraňovať veci a chce rásť,“ opisuje zákulisie skúšok. „Ja ju samozrejme vnímam, že voľakedy v minulosti bola v Superstar, kde dominovala, potom sa vytratila a znova sa dostáva na dosky, ktoré znamenajú svet. Má predpoklady na to, aby tvrdou prácou dosiahla, čo chce dosiahnuť,“ zložil jej poklonu. A aký je "pán taktovky" v súkromí? Musí ho doma každý poslúchať na slovo tak, ako hudobníci v orchesteri? Takáto je pravda...

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

