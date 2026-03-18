AKTUÁLNE Ferenčáka vylúčili z Hlasu-SD! Vyhadzov prišiel po vážnych obvineniach šéfa strany Šutaja Eštoka

BRATISLAVA - Rebel z Hlasu-SD sa znova pustil do vedenia vlastnej strany. Naznačil, že za kriminalizáciou jeho osoby stojí predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Iba deň potom prišla informácia, že predsedníctvo Hlasu vylúčilo Ferenčáka zo strany.
Primátor Kežmarku a poslanec za Hlas-SD Ján Ferenčák pre portál 360tka prehovoril o pokuse o jeho zastrašenie. Naznačil, že za tým stoja predstavitelia strany Hlas-SD vrátane predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka. „Do mojej kriminalizácie sa vložil osobne minister Eštok. Riešia ma tí istí ľudia ako čurillovcov,” tvrdí. Prípad takzvaných čurillovcov vyšetruje policajná inšpekcia.
Ferenčák spomínal osoby s kriminálnym pozadím, ktoré sa mali podľa jeho slov polovici januára stretnúť s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom aj šéfom inšpekcie Branislavom Zurianom.„Mal som informáciu, že tam bolo zadanie pána ministra na Branislava Zuriana a ten to následne koordinoval s týmito ľuďmi,“ uviedol Ferenčák.
Úrad inšpekčnej služby sa voči obvineniam ohradil a v reakcii na Ferenčákové slová uviedol, že ak ich operatívec získa informáciu o trestnej činnosti, musí sa ňou zaoberať. "Ak ide o trestnú činnosť osoby, ktorá nespadá do príslušnosti ÚIS, v takom prípade musí podozrenie odstúpiť na príslušný útvar Policajného zboru. Je to bežná prax," uviedli. "Ohradzujeme sa voči obviňovaniu zo strany p. Ferenčáka,že by ÚIS vyrábalo akékoľvek informácie voči jeho osobe alebo voči komukoľvek inému. ÚIS si plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona," dodali.
Vylúčenie zo strany
Predsedníctvo strany Hlas dnes potvrdilo vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany. Tento krok prišiel na návrh okresnej organizácie Kežmarok, ktorej členovia vyjadrili znepokojenie nad jeho verejným pôsobením v regióne aj na celoslovenskej úrovni.
Podnet okresnej organizácie následne prerokovala Krajská rada Hlasu v Prešovskom kraji, ktorá návrh na vylúčenie jednomyseľne schválila. Rozhodnutie predsedníctva strany je tak formálnym potvrdením regionálneho návrhu a vôle straníckych štruktúr v území. Informovala o tom strana prostredníctvom tlačovej správy. "Veríme, že Ján Ferenčák dodrží svoj verejný prísľub, ktorý opakovane vyslovil, a bude aj naďalej podporovať vládnu koalíciu," dodali.
Pozemky aj korupcia
Firme poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka mali zaistiť pozemky v Kežmarku. Prokuratúra vydala príkaz na zaistenie troch pozemkov v kežmarskej lokalite Suchá Hora, ktoré pred približne tromi rokmi vložil Ján Ferenčák do podnikania rodinnej firmy Jazuna ako nepeňažný vklad. Portál uviedol, že v príkaze Krajskej prokuratúry v Prešove na zaistenie pozemkov sa spomína podozrivá osoba, ktorá v ňom síce nie je priamo menovaná, ale spájajú ju s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčák je pritom primátorom Kežmarku od roku 2014.
Strana Demokrati pred časom informovala o údajnom obvinení Jána Ferenčáka z korupcie. Obvinenie vraj má súvisieť s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčak ešte minulý týždeň uviedol, že o svojom údajnom obvinení nevie a politikov z Demokratov vyzval k tomu, aby zverejnili pôvod takej informácie.