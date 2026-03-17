AKTUÁLNE Fico ŠOKOVAL na tlačovke o cenách benzínov: Nové PRAVIDLÁ na pumpách, títo budú platiť VIAC!

BRATISLAVA - Ceny pohonných látok na Slovensku by mali byť v nasledujúcich týždňoch približne na úrovni štátov Vyšehradskej štvorky (V4) a výrazne lacnejšie ako v Rakúsku. Po utorkovom rokovaní vlády s predstaviteľmi spoločnosti Slovnaft to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

Robert Fico
Zobraziť galériu (2)
Robert Fico  (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

„Chceme, aby v rámci V4 sme boli na úrovni, ktorá je porovnateľná, a pokiaľ ide o Rakúsko, aby sme boli lacnejší,“ povedal premiér s tým, že aktuálne je tento stav realitou. Nižšie ceny palív však podľa neho začínajú prinášať aj problémy. „Dnes nás upozornili predstavitelia Slovnaftu na situáciu, ktorá vznikla v niektorých severných okresoch Slovenska, kde vzhľadom na to, že nafta na Slovensku je výrazne lacnejšia ako v Poľsku, tak dochádzalo k obrovským nákupom, nielen teda do nádrží,“ dodal Fico.

Vláda sa podľa premiéra dohodla so Slovnaftom, že prípadné obmedzenia množstva paliva pri tankovaní zostane na uvážení predajcov, no zvažuje prijatie vládneho nariadenia, ktoré by prinieslo vyššie ceny nafty pre zahraničných vodičov. „Ak príde zahraničný, tak si bude musieť kúpiť naftu za cenu, ktorá je možno v jeho krajine, jednoducho bude tam úplne iná cena. Môžeme to urobiť. Príslušné právne predpisy nám to umožňujú, teraz legislatíva analyzuje, že či takéto vládne nariadenie prijmeme,“ dodal premiér.

Doprava ropy tankermi pre rafinériu sa komplikuje preplácaním

Vláda bola informovaná, že doprava ropy tankermi pre rafinériu Slovnaft sa komplikuje preplácaním, najmä zo strany ázijských krajín. Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) za účasti ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD). Predseda vlády zároveň očakáva, že štvrtkový (19. 3.) samit EÚ k cenám energií bude „fiaskom“, teda neprinesie riešenia. Ukrajina podľa Sakovej naďalej nechce umožniť technickú kontrolu funkčnosti ropovodu Družba na svojom území.

„Napĺňajú sa naše slová, že Irán nie je Venezuela, a sú všetky predpoklady na to, že tento konflikt bude ešte dlho pokračovať. Preto sa bude zhoršovať situácia na medzinárodných trhoch, pokiaľ ide o dodávky ropy. Boli sme dnes informovaní predstaviteľmi rafinérie Slovnaft, že na medzinárodnom trhu chýba okolo 20 % ropy. Je to taký obrovský objem, že to automaticky vytvára krízové stavy,“ priblížil Fico. "Boli sme ďalej informovaní, že sa objavujú prípady, keď si spoločnosť objedná tanker a potom zistí, že ten tanker mu niekto preplatí. Sú to najmä krajiny, ako je Japonsko, Čína alebo Južná Kórea,“ spresnil predseda vlády.

Štvrtkový samit bude podľa premiéra veľké fiasko, pretože nebudú predložené žiadne konkrétne návrhy, napríklad na zníženie cien elektrickej energie. „Napätie mimoriadne stúpa, pretože naďalej maďarská vláda blokuje pridelenie 90 miliárd eur pre Ukrajinu,“ upozornil. „Za týchto okolností je pre vládu SR mimoriadne dôležité, aby sme akú-takú cenovú stabilitu v prípade pohonných látok zachovali, a cesta, ktorou sme sa vybrali na prvom rokovaní vlády za prítomnosti predstaviteľov Slovnaftu, bola správna,“ podčiarkol.

Podľa Sakovej slov predsedníčka Európskej komisie (EK) písala členským krajinám list, v ktorom mala ohodnotené zvýšené náklady na ropu a plyn na 6 miliárd eur za posledných desať dní, ktoré išli z vreciek daňových poplatníkov EÚ. „Očakávali sme včera (16. 3., na Rade pre ministrov pre energetiku v Bruseli), veľkú diskusiu aj plány EK, ako budeme riešiť ropnú a plynovú krízu z krátkodobého, zo strednodobého, z dlhodobého hľadiska. Žiaľ, diskusia zatiaľ bola len na informatívnej úrovni s tým, že Komisia pripravuje opatrenia,“ informovala.

Oznámila, že sa stretla s ministrom Ukrajiny pre energetiku Denysom Šmyhaľom, s ktorým diskutovala o dodávkach ropy cez ropovod Družba. „Pán ukrajinský minister mi jasne deklaroval, že vraj pracujú na odstraňovaní škôd, ktoré boli spôsobené na ropovode Družba v blízkosti prečerpávacej stanice Brody,“ poznamenala. „Keď sme sa ho pýtali, či môže inšpekčná skupina prísť na miesto daného poškodenia (na Ukrajine) a môže zhodnotiť rozsah škôd, odpovedal mi, že zatiaľ takéto návštevy nepripúšťajú,“ dodala Saková s tým, že Šmyhaľ nevedel prisľúbiť, resp. skôr odmietol aj to, aby česká strana robila pri spore o Družbu mediátora.

