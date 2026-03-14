Sobota14. marec 2026, meniny má Matilda, zajtra Svetlana

MIMORIADNE Obrovský útok USA na Irán: Zasiahli strategický ostrov! Nazúrený Teherán sľubuje odvetu

Prezident USA Donald Trump
Prezident USA Donald Trump
TEHERÁN - Napätie na Blízkom východe opäť prudko vzrástlo. Spojené štáty podnikli masívny bombardovací útok na iránsky ostrov Chark – kľúčový bod exportu ropy. Teherán reagoval tvrdou hrozbou.

Teherán hrozí zničením energetických zariadení

Irán v sobotu varoval, že energetické a hospodárske objekty na Blízkom východe spojené so Spojenými štátmi sa môžu stať terčom útokov. Podľa vyhlásenia iránskych predstaviteľov budú zariadenia patriace firmám spolupracujúcim s Washingtonom „okamžite zničené a premenené na popol“. Informovala o tom agentúra AFP.

Toto ostré varovanie prišlo krátko po tom, čo prezident USA Donald Trump oznámil rozsiahlu bombardovaciu operáciu proti cieľom na iránskom ostrove Chark.

Trump hovorí o jednom z najsilnejších útokov

Podľa amerického prezidenta išlo o mimoriadne intenzívny nálet. „Veliteľstvo Centra Spojených štátov uskutočnilo jeden z najvýznamnejších bombardovacích útokov v dejinách Blízkeho východu,“ vyhlásil Trump.

Americký líder zároveň tvrdí, že pri operácii boli zničené všetky vybrané vojenské ciele na ostrove.

Ropa zatiaľ zostala nedotknutá

Trump zároveň uviedol, že sa rozhodol neútočiť na ropnú infraštruktúru ostrova, hoci ju Spojené štáty mali v dosahu.

„Z dôvodov slušnosti som sa rozhodol nevymazať ropnú infraštruktúru na ostrove. Ak však Irán alebo ktokoľvek iný naruší slobodnú a bezpečnú plavbu cez Hormuzský prieliv, okamžite toto rozhodnutie prehodnotím,“ povedal prezident USA.

Výbuchy a hustý dym nad ostrovom

Iránske štátne zdroje uviedli, že ropná infraštruktúra ostala po útoku nepoškodená. Informácie priniesla iránska agentúra Fars, na ktorú sa odvolala televízia CNN.

Podľa iránskych médií zaznamenali na ostrove viac než pätnásť explózií. Nad vojenskými objektmi, námornou základňou, riadiacou vežou letiska a hangármi pre vrtuľníky sa po nálete objavil hustý dym.

Ostrov Chark je kľúčom k exportu iránskej ropy

Chark leží v severnej časti Perzského zálivu približne 30 kilometrov od iránskeho pobrežia. Ide o mimoriadne dôležitý bod pre iránsku ekonomiku – cez tento ostrov totiž prechádza približne 80 až 90 percent exportu iránskej ropy.

Portál Axios označil americký útok za „varovný signál“ zo strany prezidenta Trumpa.

Prísne strážené centrum ropného priemyslu

Ostrov je pod kontrolou Iránskych revolučných gárd (IRGC). Nachádza sa tam letisko, ropné terminály, sklady aj prístavné zariadenia.

Okolité vody sú dostatočne hlboké na kotvenie veľkých ropných tankerov, čo robí z ostrova jeden z najdôležitejších logistických bodov pre export iránskej ropy.

Myšlienka obsadiť Chark sa objavila už v minulosti – americké strategické úvahy o takomto kroku existovali ešte počas prezidentstva Jimmyho Cartera na konci sedemdesiatych rokov.

Trump reagoval aj na otázku o obsadení ostrova

Tému možného obsadenia Charku otvorili novinári aj počas rozhovoru prezidenta USA pre televíziu Fox News.

Trump reagoval podráždene a otázku označil za nezmyselnú. „Položili ste mi hlúpu otázku,“ odpovedal prezident Spojených štátov.

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom tak po americkom útoku opäť prudko stúpa.

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

