Škandál na pláži v známej dovolenkovej destinácii: Turisti sa opaľovali nahí! Úrady chcú zakročiť

PHUKET - Odľahlá pláž na thajskom ostrove Phuket sa dostala do centra pozornosti po virálnych záberoch turistov, ktorí sa tam opaľujú a kúpu bez oblečenia. Miestni obyvatelia hovoria o porušovaní zákonov aj tradícií.
Zábery spustili spor
Menšia, ťažko dostupná pláž v oblasti Phuket sa stala predmetom ostrých diskusií po tom, čo sa na internete začali šíriť zábery zahraničných turistov opaľujúcich sa bez oblečenia.
Miesto v časti Rawai si na sociálnych sieťach získalo prezývku „Shadow Beach“ a niektoré cestovateľské blogy ho začali označovať dokonca za „novú nudistickú pláž“.
Podľa miestnych obyvateľov sa tam podobné správanie objavuje čoraz častejšie, čo vyvoláva pobúrenie.
Turisti hovoria o slobode
Pláž je pomerne odľahlá a vedie k nej strmá približne 500-metrová cesta, čo podľa miestnych vytvára priestor, kde je kontrola zo strany úradov minimálna.
Niektorí návštevníci tvrdia, že miesto našli na internete. Ruský pár uviedol, že sa o pláži dozvedel z videoblogu, ktorý ju prezentoval ako „raj pre nudistov“.
Na pláži sa podľa svedkov objavili aj turisti z Francúzska, Číny či Japonska, ktorí považujú kúpanie bez oblečenia za prirodzený prejav osobnej slobody.
Miestni hovoria o porušovaní zákona
Obyvatelia oblasti tvrdia, že trend sa začal približne pred desiatimi mesiacmi a postupne sa zintenzívňuje.
Niektorí uvádzajú, že keď sa snažili turistov upozorniť na miestne pravidlá, stretli sa s nevôľou alebo slovnými konfliktmi.
Podľa thajských zákonov je totiž verejná nahota považovaná za porušenie pravidiel verejnej slušnosti.
Úrady chcú zasiahnuť
Bývalý starosta Rawai Arun Solos uviedol, že pláž pôvodne nemala oficiálny názov a nikdy nebola plánovaná ako turistická atrakcia.
Podľa neho názov „Shadow Beach“ vznikol medzi zahraničnými návštevníkmi a postupne sa rozšíril na internete.
Solos vyzval miestne úrady, aby turistom jasne vysvetlili, že ide o verejný priestor, kde nahota porušuje thajské zákony aj miestne tradície. Navrhol aj umiestnenie viacjazyčných upozornení a pravidelné hliadky.
Phuket rieši problém „skrytých miest“
Virálne zábery pritiahli na miesto aj množstvo zvedavých domácich návštevníkov. Regionálne úrady teraz riešia, ako kontrolovať podobné odľahlé lokality.
Cieľom je zabrániť tomu, aby sa takéto „slepé miesta“ stali problémom pre reputáciu ostrova, ktorý je často označovaný ako „Perla Andamanského mora“.