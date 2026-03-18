Expert na etiketu šokuje: Väčšina ľudí je cereálie NESPRÁVNE! Bez VIDLIČKY to vraj nejde

NEW YORK – Zdá sa, že aj pri tak obyčajnej veci, akou sú raňajkové cereálie, existujú pravidlá etikety. Expert na spoločenské správanie tvrdí, že väčšina ľudí ich je nesprávne – a správna technika vraj zahŕňa dva príbory.
Možno si myslíte, že na jedenie cereálií stačí miska, mlieko a lyžica. Podľa experta na etiketu Williama Hansona to však robíme celý život nesprávne. Tvrdí totiž, že „správny“ spôsob konzumácie raňajkových cereálií zahŕňa hneď dva príbory – lyžicu aj vidličku. Hanson, ktorý má na sociálnych sieťach milióny sledovateľov, ukázal svoju metódu vo virálnom videu natočenom pri hotelovom raňajkovom bufete. Ako informuje New York Post, najskôr si do misky naleje mlieko a následne drží lyžicu v dominantnej ruke, zatiaľ čo v druhej má vidličku. Tou jemne posúva cereálie na lyžicu, aby sa pri jedení nerozsypali a nestriekalo mlieko.
Myslí to vážne?!
Video rýchlo obletelo internet a získalo milióny pozretí. Reakcie ľudí však boli rozporuplné. Niektorí diváci sa pýtali, či to myslí vážne, iní si myslia, že ide len o žart alebo snahu vyvolať diskusiu na sociálnych sieťach. Do debaty sa zapojili aj ďalší odborníci na etiketu. Expertka Jo Hayesová uznala, že Hansonova technika má určitú logiku – vidlička môže pomôcť udržať jedlo upratané a elegantné. Zároveň však zdôraznila, že nejde o bežný spôsob konzumácie cereálií.
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!
Postačí obyčajná lyžica?
Podľa nej je vo väčšine prípadov úplne postačujúca obyčajná lyžica. Väčšina misiek na cereálie má totiž vyššie okraje, ktoré prirodzene pomáhajú udržať vločky na mieste. Vidlička by tak bola potrebná skôr v prípade plytšej misky, napríklad podobnej tej na polievku. Hoci teda Hansonova metóda môže pôsobiť prehnane formálne, podľa odborníkov sa ľudia nemusia obávať, že robia pri raňajkách zásadnú spoločenskú chybu. Aj klasický spôsob – miska cereálií, mlieko a lyžica – je totiž stále považovaný za úplne prijateľný.