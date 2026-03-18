Expert na etiketu šokuje: Väčšina ľudí je cereálie NESPRÁVNE! Bez VIDLIČKY to vraj nejde

NEW YORK – Zdá sa, že aj pri tak obyčajnej veci, akou sú raňajkové cereálie, existujú pravidlá etikety. Expert na spoločenské správanie tvrdí, že väčšina ľudí ich je nesprávne – a správna technika vraj zahŕňa dva príbory.

Možno si myslíte, že na jedenie cereálií stačí miska, mlieko a lyžica. Podľa experta na etiketu Williama Hansona to však robíme celý život nesprávne. Tvrdí totiž, že „správny“ spôsob konzumácie raňajkových cereálií zahŕňa hneď dva príbory – lyžicu aj vidličku. Hanson, ktorý má na sociálnych sieťach milióny sledovateľov, ukázal svoju metódu vo virálnom videu natočenom pri hotelovom raňajkovom bufete. Ako informuje New York Post, najskôr si do misky naleje mlieko a následne drží lyžicu v dominantnej ruke, zatiaľ čo v druhej má vidličku. Tou jemne posúva cereálie na lyžicu, aby sa pri jedení nerozsypali a nestriekalo mlieko.

Myslí to vážne?!

Video rýchlo obletelo internet a získalo milióny pozretí. Reakcie ľudí však boli rozporuplné. Niektorí diváci sa pýtali, či to myslí vážne, iní si myslia, že ide len o žart alebo snahu vyvolať diskusiu na sociálnych sieťach. Do debaty sa zapojili aj ďalší odborníci na etiketu. Expertka Jo Hayesová uznala, že Hansonova technika má určitú logiku – vidlička môže pomôcť udržať jedlo upratané a elegantné. Zároveň však zdôraznila, že nejde o bežný spôsob konzumácie cereálií.

Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!

Postačí obyčajná lyžica?

Podľa nej je vo väčšine prípadov úplne postačujúca obyčajná lyžica. Väčšina misiek na cereálie má totiž vyššie okraje, ktoré prirodzene pomáhajú udržať vločky na mieste. Vidlička by tak bola potrebná skôr v prípade plytšej misky, napríklad podobnej tej na polievku. Hoci teda Hansonova metóda môže pôsobiť prehnane formálne, podľa odborníkov sa ľudia nemusia obávať, že robia pri raňajkách zásadnú spoločenskú chybu. Aj klasický spôsob – miska cereálií, mlieko a lyžica – je totiž stále považovaný za úplne prijateľný.  

Tento muž urobil zo Schindlerovej spevácku Bond girl: Prečo jej fandím!
Podľa opozičného KDH majú koaliční poslanci v úmysle zvýšiť volebné kvórum až na 10 percent
Všimli ste si? V Dunaji hrá DCÉRKA slávnej modelky: Na čo minula prvú výplatu!
KDH bije na poplach: Koalíciu obvinila zo ZÁKERNÉHO plánu, vraj chcú dramaticky zvýšiť volebné kvórum!
Zrážku vlakov pri Pezinku v novembri spôsobil ľudský faktor, potvrdilo vyšetrovanie
Expert na etiketu šokuje:
Expert na etiketu šokuje: Väčšina ľudí je cereálie NESPRÁVNE! Bez VIDLIČKY to vraj nejde
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Predaj dlhopisov pre ľudí sa pomaly končí: Stihnú sa vypredať a čo na to Kamenický?
Pokuty od štátu miznú, čas beží: Dlžníci majú historickú šancu, v hre sú desiatky miliónov eur!
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!

Sny o zlatom hetriku vyfučali: Dobití šampióni NHL sú na dne konferencie a majú pred sebou dlhé leto
Sabalenková po kritike zvažuje svoju budúcu účasť na prestížnom turnaji: Je to absurdné
VIDEO Slovenská noc v NHL: Regenda udrel, fantastická séria Slafkovského pokračuje
Finále s politickou príchuťou: Venezuela šokovala USA a má premiérový titul
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Čokoládový krém
Domáce bake rolls
Prišiel ti neznámy balík s QR kódom? FBI upozorňuje na nový podvod, jeden scan môže stačiť na krádež tvojich údajov a peňazí
Nový bankový trojan PixPirate útočí na naše peňaženky. Takto si počká na tvoju platbu a peniaze presmeruje inde
Dron priamo zasiahol americkú ambasádu v Bagdade. Obrana nestihla všetko zastaviť
Vedci objavili huby so superschopnosťou, dokážu spustiť zamŕzanie vody
Starší manželia vymenili mesto za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu

Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Má deväť detí a stále vyzerá sexi: Ballerina Farm vyráža dych svojou energiou a fascinuje postavou
Dostali ste už energošek? POZOR na dátumy, po TEJTO lehote vám už pošta peniaze nevyplatí! TAKÝTO je ďalší postup
Šutaj Eštok to skúša z iného konca: Vojna na novom fronte, ministerstvo žiada PREVERIŤ Kubinove statusy
Žiadna blamáž ale ZÁMER? Príplatky počas zrušených sviatkov nie sú chyba, tvrdí Fico: Vedeli sme, o čo ide!
Sekundy hrôzy v priamom prenose: Nad mestom explodoval 7-tonový asteroid, nárazová vlna triasla domami!

