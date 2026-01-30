Sekundy, ktoré rozhodnú o živote: Expert varuje, čo v žiadnom prípade nerobiť, ak uvidíte JADROVÝ ZÁBLESK! ČO spraviť?

USA - Strach z tretej svetovej vojny visí vo vzduchu a mnohí sa pýtajú, či by vôbec mali šancu prežiť jadrový útok. Odborník na krízovú pripravenosť teraz zverejnil jasný návod, čo robiť v prípade jadrového výbuchu – a tvrdí, že rozhodujú prvé minúty.
Obavy z globálneho konfliktu sa v posledných rokoch stupňujú a scenár jadrového útoku už nie je len témou sci-fi filmov. Práve preto sa do popredia dostávajú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú prežitiu v extrémnych situáciách, píše Unilad. Jeden z nich, známy expert na krízovú pripravenosť Derrick, zverejnil na sociálnych sieťach päť zásadných krokov, ktoré môžu zvýšiť šancu na prežitie jadrového výbuchu. Jeho rady sú určené pre výbuchy moderných jadrových zbraní s výkonom 300 až 800 kiloton, teda typických hlavíc používaných v medzikontinentálnych balistických raketách.
1. Okamžite sa kryte
Ak dôjde k jadrovému útoku, času na reakciu bude minimum. Podľa experta je kľúčové okamžite padnúť na zem, tvárou dole, nohami smerom k výbuchu a zakryť si hlavu. Ústa treba nechať otvorené, aby tlaková vlna nepoškodila pľúca, a za žiadnych okolností sa nepozerať na záblesk.
2. Pozor na tlakovú vlnu
Aj keď sa človek nenachádza priamo v epicentre výbuchu, stále nie je v bezpečí. V okruhu jedného kilometra je šanca na prežitie minimálna. Vo vzdialenosti troch kilometrov sa budovy rúcajú a rozbité sklo sa mení na smrteľné projektily. Prežiť sa dá najmä vnútri budov alebo pod zemou. Nebezpečenstvo rádioaktívneho spadu však hrozí aj desiatky minút po výbuchu.
3. Choďte dovnútra – čo najrýchlejšie
Aj keď sa môže zdať, že vonku je pokoj, radiácia môže nepozorovane zabíjať. Ideálnym úkrytom je pivnica, metro alebo špeciálny kryt. Ak to nie je možné, treba sa presunúť do masívnej budovy z betónu alebo tehál, ideálne do jej stredu, ďalej od okien a dverí.
4. Zostaňte ukrytí niekoľko dní
Prvé hodiny sú kritické, no podľa odborníka je najbezpečnejšie zostať v úkryte aspoň 72 hodín. Okna a dvere treba utesniť a obmedziť prúdenie vzduchu zvonku. Rádio môže poskytnúť informácie o tom, kedy je bezpečné vyjsť – ak vôbec bude fungovať. Vyjsť von predčasne môže byť smrteľné.
5. Ak musíte von, chráňte sa
Ak situácia donúti opustiť úkryt, je nevyhnutné chrániť dýchacie cesty a pokožku. Zakryť si ústa látkou alebo maskou, použiť okuliare, rukavice a zahaliť čo najviac tela. Pohybovať sa kolmo na smer vetra. Po návrate do úkrytu je nutná dekontaminácia – oblečenie vyzliecť, uzavrieť do vreca a vyhodiť von, následne sa osprchovať, bez použitia kondicionéra, ktorý by mohol viazať rádioaktívne častice na vlasy.
Expert na záver dodáva, že zásoby jedla, vody a pokoj medzi ľuďmi v úkryte môžu byť rovnako dôležité ako samotné fyzické opatrenia. V prípade apokalypsy totiž nebezpečenstvo nepredstavuje len výbuch, ale aj chaos, ktorý po ňom nasleduje.