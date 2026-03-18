Lekár varuje mužov: Ak robíte tieto TRI veci, riskujete PREDČASNÚ SMRŤ! Táto chyba potichu ničí vaše orgány

USA - Muži majú podľa štatistík výrazne vyššie riziko predčasného úmrtia než ženy. Lekár upozorňuje na tri časté chyby, ktoré mnohí ignorujú, hoci môžu mať vážne následky pre zdravie.
Hoci sa často hovorí, že muži robia všetko preto, aby sa vyhli návšteve lekára, výskumy naznačujú, že na tomto stereotype je kus pravdy. Štúdie ukazujú, že muži vyhľadávajú zdravotnú pomoc a lekárske rady výrazne menej často než ženy, keď sa objavia zdravotné problémy, píše The Mirror. Aj preto sú podľa údajov britského ministerstva zdravotníctva muži takmer o 60 percent pravdepodobnejšie vystavení riziku úmrtia pred dovŕšením 75 rokov.
Americký lekár Amro Mahmoud preto vo videu na sociálnych sieťach upozornil na tri veci, ktoré by podľa neho mali „dospelí muži“ okamžite prestať ignorovať, ak chcú zlepšiť svoje zdravie a znížiť riziko vážnych ochorení. „Tu sú tri veci, ktoré by ste podľa mňa ako dospelý muž nemali robiť. Hovorím to ako váš lekár,“ uviedol na úvod.
Ignorovanie krvného tlaku
Prvou veľkou chybou je podľa lekára neznalosť vlastného krvného tlaku. „Ak neviete, aký máte krvný tlak, je to problém,“ upozornil Mahmoud. Vysoký krvný tlak pritom často nemá žiadne viditeľné príznaky, no môže postupne poškodzovať srdce, mozog aj obličky. „Je jedno, koľko zdvihnete v posilňovni alebo že sa cítite dobre. Vysoký tlak potichu ničí vaše telo,“ dodal.
Podľa britskej zdravotnej služby NHS môže neliečený vysoký krvný tlak viesť napríklad k mozgovej príhode alebo ochoreniam srdca. Za vysoký sa považuje tlak nad hodnotou 140/90 mmHg meraný u zdravotníka alebo nad 135/85 pri meraní doma.
Podceňovanie cholesterolu
Druhou chybou je ignorovanie hladiny cholesterolu. Ide o tukovú látku, ktorá sa môže ukladať v cievach a postupne ich zužovať. „Ste dospelý muž, ale jete, akoby ste boli stále na vysokej škole len preto, že máte rýchly metabolizmus,“ upozornil lekár. Podľa neho sa však podobne „rýchlo“ môže vyvíjať aj ateroskleróza – ochorenie, pri ktorom sa cievy postupne zužujú.
Tento proces prebieha dlhé roky bez príznakov a často sa prejaví až vážnou udalosťou, napríklad infarktom. Lekár preto odporúča upraviť stravu, pravidelne cvičiť a sledovať hodnoty cholesterolu. Ateroskleróza zvyšuje riziko srdcového infarktu aj mozgovej príhody. Vyššie riziko majú najmä starší ľudia, fajčiari, osoby s vysokým krvným tlakom alebo tí, ktorí majú v rodine výskyt srdcových ochorení.
Vyhýbanie sa preventívnym vyšetreniam
Tretím problémom je podľa Mahmouda ignorovanie preventívnych vyšetrení na rakovinu. Zdôraznil najmä význam skríningu rakoviny hrubého čreva a prostaty, pričom fajčiarom odporúča aj vyšetrenia na rakovinu pľúc.
„Prestaňte hovoriť, že to vyriešite neskôr. To neskôr vždy vyhrá,“ varoval. V Spojenom kráľovstve momentálne fungujú tri hlavné národné skríningové programy – vyšetrenia na rakovinu čriev, krčka maternice a prsníka. Skríning rakoviny pľúc je zatiaľ určený najmä pre niektorých fajčiarov alebo bývalých fajčiarov vo veku od 55 do 74 rokov. Lekár preto mužom odkazuje jednoduchú vec – pravidelné kontroly a sledovanie zdravotného stavu môžu výrazne zvýšiť šancu na včasné odhalenie ochorení a zachrániť život.