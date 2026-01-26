Legendárna lekárka vyzýva seniorov: Intimita nie je len pre mladých! Ako si udržať iskru aj po sedemdesiatke?

LONDÝN – Sexuálny život sa nemusí končiť s pribúdajúcimi rokmi. Naopak, podľa známej lekárky a publicistky môže byť v zrelom veku ešte uspokojivejší než v mladosti. Intimita, blízkosť a sexualita sú podľa nej dôležité až do posledných dní života.
Legendárna publicistka a lekárka Miriam Stoppardová má 88 rokov a otvorene hovorí o téme, ktorú mnohí stále považujú za tabu. Tvrdí, že ľudia v šesťdesiatke, sedemdesiatke či osemdesiatke sa dobrovoľne pripravujú o jednu z najpríjemnejších častí života. Podľa nej pritom vek rozhodne nie je dôvodom, prečo by sa mali vzdať sexu a intimity.
Autorka viac než 80 úspešných kníh o zdraví a živote v zrelom veku zdôrazňuje, že sexualita je prirodzenou súčasťou ľudskej identity bez ohľadu na dátum narodenia. Vo svojej najnovšej knihe radí, ako si udržať kvalitu života, radosť a iskru aj v neskorších desaťročiach. „Ľudia si myslia, že sex patrí len mladým. To je obrovský omyl. Intimita v staršom veku môže byť rovnako dobrá – a často aj lepšia – než v mladosti,“ hovorí lekárka, ktorá chce povzbudiť staršiu generáciu, aby sa na seba prestala pozerať ako na asexuálne bytosti.
Jej životný príbeh je poznačený veľkými láskami aj bolestnými stratami, tvrdí Mirror. Počas posledných rokov prišla o oboch manželov, čo sama opisuje ako mimoriadne náročné obdobie. Napriek tomu si zachovala optimizmus a vieru v silu ľudských vzťahov. Podľa nej práve blízkosť, dotyk a emocionálna intimita pomáhajú zvládať smútok, samotu aj starnutie. „Intimitu potrebujeme až do konca života. Túžba po blízkosti nezmizne len preto, že sme starší,“ tvrdí.
Sex ako liek
Lekárka vníma otvorený pohľad na sexualitu ako účinný prostriedok proti ageizmu – diskriminácii na základe veku. Upozorňuje, že dnešní seniori sú zdravší, sebavedomejší a aktívnejší než kedykoľvek predtým. „V zrelom veku majú ľudia viac času, viac skúseností a často aj viac odvahy hovoriť o tom, čo chcú. To všetko môže sexuálny život len zlepšiť,“ vysvetľuje. Zároveň pripomína, že sex nie je len o fyzickom výkone. Dôležitá je komunikácia, blízkosť, dôvera a schopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré so sebou vek prirodzene prináša.
Má hneď niekoľko tipov
Podľa jej slov je dôležité zbaviť sa tlaku na výkon a porovnávania s minulosťou. Telo sa mení, no schopnosť prežívať potešenie zostáva. Kľúčom je otvorenosť, trpezlivosť a ochota hovoriť s partnerom o túžbach. Radí tiež neprestať so sexom úplne – práve pravidelnosť pomáha udržať libido aj v neskorších rokoch. „Keď sa sexuality vzdáte, návrat k nej je oveľa ťažší,“ upozorňuje. Zároveň povzbudzuje ľudí, aby si dovolili myslieť na sex bez pocitu hanby. „Sexualita je ako vitamín – dodáva energiu, radosť a pocit, že sme žiadaní a milovaní,“ uzatvára.