VIDEO, ktoré baví internet: Zlodej ukradol niečo, čo by ste v živote nečakali! Bizarnejšiu krádež ste nevideli

LONDÝN - Keď si personál pubu The Potter v anglickom Longtone všimol, že im zmizol snehuliak z výzdoby, najprv to brali s humorom. Video zo zabezpečovacích kamier však odhalilo, že niekto prišiel, snehuliaka si odtiaľ odniesol a zmizol v mraze. Teraz majú zločinca „na muške“ a verejne ho vyzývajú, aby snehuliaka vrátil.
Záznam z kamier ukazuje, ako sa skupinka ľudí prechádza po King Street. Jeden z mužov zrazu zaregistruje snehuliaka pripevneného na stene pri pube The Potter, píše Yahoo News. Neváha ani sekundu, urobí pár krokov, rýchlo ho zodvihne z podstavca a odkráča preč, akoby sa nič nestalo. Celá situácia pôsobí tak absurdne, že by sa mohla zdať ako scénka z komédie, keby ju nezachytila bezpečnostná kamera.
Viac než len dekorácia
Personál pubu však nechce z krádeže spraviť len vtip. Video zverejnili na sociálnych sieťach a pridali k nemu ironickú poznámku, že páchateľ si možno robil „casting do filmu Zmiznuté za 60 sekúnd: Mrazivá edícia“. Snehuliak, ktorému dali meno „Sammy the Snowman“, bol pre nich viac než len dekorácia – bol to symbol zimnej nálady, ktorý každému, kto prechádzal okolo, vyčaril úsmev.
NAJBIZARNEJŠÍ manželský konflikt: Policajti si mysleli, že vyšetrujú klasickú krádež auta, až kým… TO VÁŽNE spravil TOTO?
V príspevku, adresovanom priamo „zlodejovi“, pub vyzýva k tichému vráteniu: „Urobili ste odvážny krok. Len aby ste vedeli – máme CCTV. Áno, funguje. Áno, pozreli sme si to. Áno, zasmiali sme sa. Nechcel sa s nami nikto hádať. Stačí ho vrátiť a nikto nebude vedieť, kto to bol.“
Prečo práve snehuliak?
Reakcie na sociálnych sieťach prišli okamžite. Ľudia sa bavili nápadmi, čo zlodej s „odcudzeným“ snehuliakom urobí – či ho len „požičal“, alebo ho predá na Facebook Marketplace. Niektorí dokonca žartovali, že sa mohol cítiť „studený v nohách“ a snehuliaka si vzal ako „frosty burrito“. Krádež prišla v čase, keď búrka Goretti zasypala západné Anglicko snehom a ľudia sú už tak či tak opatrní na cestách. Práve preto sa mnohí diváci pýtajú, prečo si niekto vybral práve snehuliaka – symbol zimy a radosti, ktorý mal ľuďom skôr spríjemniť deň.