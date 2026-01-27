Boli tam civilizácie, o ktorých nič nevieme: Podmorský výskum môže zmeniť históriu! Pred 10-tisíc rokmi tu žili ľudia

USA - Pod hladinou Severného a Baltského mora sa môže ukrývať dávno stratený svet, ktorý kedysi obývali pravekí ľudia. Vedci dnes prinášajú nové dôkazy o tom, že oblasti, ktoré sú v súčasnosti zaplavené vodou, boli pred tisíckami rokov úrodnou krajinou plnou života a mohli hostiť celé ľudské spoločenstvá.
Počas poslednej doby ľadovej, približne pred 8- až 10-tisíc rokmi, bola hladina morí výrazne nižšia než dnes. Územie známe ako Doggerland spájalo Britské ostrovy s pevninskou Európou a tvorilo rozsiahlu sieť nížin, riek a pobrežných oblastí. Práve tu sa podľa odborníkov nachádzali ideálne podmienky pre osídlenie – dostatok potravy, vody aj priestoru na život.
Dôkazy o živote dávnych civilizácií
Medzinárodný výskumný projekt SUBNORDICA má za cieľ preskúmať tieto zatopené krajiny a nájsť dôkazy o živote dávnych civilizácií. Odborníci z viacerých európskych univerzít a výskumných inštitútov plánujú podrobné podvodné prieskumy, ktoré by mohli odhaliť pozostatky obydlí, nástrojov či miest, kde prebiehal lov a rybolov.
Vedci upozorňujú, že ide o jednu z najmenej preskúmaných kapitol európskej histórie, informuje portál indy100.com. Hoci vieme, že v tejto oblasti žili ľudia, o ich každodennom živote, kultúre a spôsobe prežitia máme len minimum informácií. Postupné zvyšovanie hladiny morí po skončení doby ľadovej ich domovy pohltilo a s nimi zmizli aj stopy ich existencie.
Stúpajúca hladina morí zmenila spôsob života
Výskum sa zameriava aj na to, ako sa tieto komunity vyrovnávali s dramatickými klimatickými zmenami. Stúpajúca hladina morí ich nútila ustupovať do vnútrozemia a meniť spôsob života. Práve tieto skúsenosti by mohli byť cenným zdrojom poznania aj pre súčasnú spoločnosť, ktorá dnes čelí podobným klimatickým výzvam. Ak sa vedcom podarí objaviť zachované archeologické nálezy pod morskou hladinou, mohlo by to zásadne zmeniť naše chápanie dejín Európy. Zatopené krajiny totiž nemusia byť len tichými svedkami minulosti, ale kľúčom k pochopeniu toho, ako ľudstvo reagovalo na globálne zmeny už pred tisíckami rokov.