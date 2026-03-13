DRÁMA u Matúša Kvietika! Sused naňho fyzicky ZAÚTOČIL: Po hádke ho začal ŠKRTIŤ

BRATISLAVA - Dráma ako z filmu! Na herca Matúša Kvietika fyzicky zaútočil jeho sused. Podľa jeho slov ho chytil pod krk a začal ho škrtiť. Prípad je v rukách polície.
Vnuk zosnulej hereckej legendy Štefana Kvietika, Matúš, má opletačky s políciou. Dostal sa totiž do konfliktu so susedom, ktorý ho fyzicky napadol. „Nielen, že ma v posledných dňoch seklo, osral vták, ešte ma aj predvolali na políciu. Pán sused totiž dostal hysák a ja som za ním išiel, že nech sa upokojí a on ma fyzicky napadol. Išiel som na políciu, podal som oznámenie o priestupku a teraz ma predvolali znova,“ hovorí vo videu Matúš.
Podľa jeho slov mal incident poriadne ostrý priebeh. „V skratke – pán sused vybehol z dverí, chytil ma pod krk, odtiaľ sa objavila za ním nejaká žena, ktorá ho stiahla naspäť,“ znie Kvietikova verzia. Jeho sused ale polícii odspieval celkom inú pesničku. „Vraj v čase toho útoku pán sused doma nebol. Takže kopla moja schizofrénia a ja som sa priškrtil sám a išiel sa udať na políciu,“ povedal s iróniou. Herec zároveň tvrdí, že má v rukách dôkazy. „Je tu jeden problém, pán sused, ja vás mám na videu,“ odkázal.
Týmto tvrdením sa ale podľa neho zoznam zvláštností nekončí. „A ešte jedna taká vtipná anekdota, že mám správy z toho večera s pánom susedom, kde som mu písal, že idem na políciu, že dávam oznámenie a on mi hovoril, že aj my ideme. Aj MY sme volali na políciu za obťažovanie. Pán sused na mňa vyštartoval a stiahla ho dovnútra jeho žena. Pán sused nielenže tvrdí, že tam nebol, ale ešte tvrdil, že so žiadnou ženou nie je,“ dodal.
Práve tieto rozpory mu podľa jeho slov nedajú spať. „A suma sumárum je taká, že nielenže pán sused doma nebol, podľa jeho výpovede, z čoho mám video, ale dokonca bol aj sám, pretože žiadnu ženu nemá. Napriek tomu päť minút potom o sebe hovorí v množnom čísle. Mám pocit, že tento príbeh má viac logických chýb ako Jurský svet,“ uzavrel Kvietik. Ako sa celý spor medzi susedmi skončí, zatiaľ nie je jasné. Isté je len jedno – prípad už rieši polícia a situácia má, zdá sa, ešte poriadne ďaleko od poslednej bodky.
