NAJVÄČŠIA nočná mora pasažierov: Môžu sa dve lietadlá ZRAZIŤ vo vzduchu? Pilot konečne prehovoril

LONDÝN - Strach z lietania trápi milióny ľudí po celom svete. Obavy z turbulencií, uzavretého priestoru či možnej leteckej nehody patria medzi najčastejšie dôvody, prečo sa niektorí cestujúci letu vyhýbajú. Pilot však teraz prehovoril o jednej z najväčších nočných môr pasažierov, zrážke lietadiel vo vzduchu.
Podľa štatistík zažíva v Spojenom kráľovstve určitú formu strachu z lietania približne každý štvrtý človek. U desiatich percent ide dokonca o intenzívnu fóbiu, informuje Mirror. Skúsený pilot, ktorý sa na sociálnych sieťach venuje vysvetľovaniu fungovania letectva, sa rozhodol tieto obavy zmierniť faktami. Vo videu na Instagrame reagoval na častú otázku cestujúcich: môžu sa dve lietadlá vo vzduchu zraziť? „Je úplne prirodzené, že táto myšlienka pôsobí desivo,“ priznáva pilot. „Realita komerčného letectva je však taká, že zrážky lietadiel vo vzduchu sú mimoriadne zriedkavé.“
Rozhodne nejde o chaos
Ako vysvetľuje, vzdušný priestor rozhodne nie je chaotický. Naopak – je presne organizovaný a prísne kontrolovaný. Každé lietadlo letí po vopred určených trasách, pričom bezpečné rozostupy medzi nimi neustále sleduje riadenie letovej prevádzky aj automatické systémy priamo na palube. Pilot zároveň dodal dôležitý fakt, ktorý mnohých upokojí: „Posledná zrážka dvoch komerčných lietadiel vo vzduchu sa stala v roku 2002. Odvtedy sa nič podobné nestalo – a nie náhodou. Táto nehoda viedla k ešte výraznejšiemu sprísneniu bezpečnostných opatrení.“
Kľúčovú úlohu dnes zohráva technológia TCAS (Traffic Collision Avoidance System), ktorá dokáže včas upozorniť pilotov na blížiace sa lietadlo a automaticky navrhnúť manévre na zabránenie kolízii. Vďaka nej sú zrážky medzi veľkými dopravnými lietadlami extrémne nepravdepodobné.
Pilot prehovoril aj o kritickej desiatke
O niečo častejšie sa incidenty vyskytujú pri menších lietadlách, najmä v nižších výškach. V USA sa pri malých strojoch zaznamenáva v priemere približne 1,5 zrážky ročne. Väčšina leteckých nehôd navyše nastáva počas tzv. kritickej desiatky – prvých minút po štarte a posledných minút pred pristátím, keď lietadlo letí v nižšej výške a vykonáva zložitejšie manévre.
Odborníci zároveň pripomínajú, že strach z lietania je bežný a existujú jednoduché spôsoby, ako ho zmierniť. Pomôcť môže hlboké dýchanie, relaxačné techniky, hudba, čítanie či rozhovor s palubným personálom. Odporúča sa tiež vyhnúť kofeínu a alkoholu pred letom. V prípade silnej úzkosti môže byť účinná aj kognitívno-behaviorálna terapia. Napriek obavám však štatistiky hovoria jasne – lietanie patrí medzi najbezpečnejšie formy dopravy na svete. A ako zdôrazňuje pilot, moderné technológie aj prísne pravidlá robia z kolízie vo vzduchu takmer nemožný scenár.