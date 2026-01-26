Manželka mu kúpila DNA test ako vtip: Po otvorení obálky s výsledkami ho smiech okamžite prešiel! Zrútil sa mu SVET

USA - Mal to byť len zábavný darček pre zvedavosť. Domáci test DNA však 34-ročnému mužovi odhalil tajomstvo, ktoré mu obrátilo život naruby. Zistil, že muž, ktorého celý život považoval za otca, ním v skutočnosti nie je.
Život jedného muža sa v priebehu niekoľkých sekúnd úplne zmenil. Jeho manželka mu totiž darovala test DNA ako zábavnú možnosť, ako spoznať rodinné korene. Namiesto zaujímavých detailov o pôvode však prišiel šok, s ktorým sa dodnes nevie vyrovnať. Tridsaťštyriročný muž sa so svojím príbehom podelil na sociálnych sieťach. Vysvetlil, že test DNA si nikdy predtým nerobil – počas služby v armáde sa totiž obával možného zneužitia genetických údajov. Od detstva žil v presvedčení, že z otcovej strany má francúzsko-holandské korene a z matkinej portugalsko-švédske.
Po svadbe však jeho manželka prejavila veľký záujem o genealogické testovanie, uvádza portál Mirror. Keďže narazili na zvýhodnený balík pre páry, napokon ho presvedčila, aby sa zapojil aj on. „Robila si zo mňa žarty, že som možno adoptovaný alebo že ma vymenili v pôrodnici,“ opísal. Narážky vraj počúval celý život, keďže má tmavšiu pleť než jeho súrodenci, no vždy sa to vysvetľovalo portugalskými koreňmi rodiny.
Po otvorení výsledkov prišiel šok
Vzorky poslali po Dni vďakyvzdania a výsledky dorazili o niekoľko týždňov. Manželkin test vyšiel presne podľa očakávaní. Keď si však muž otvoril ten svoj, ostal v úplnom šoku – nenašla sa v ňom ani stopa po francúzskych či holandských predkoch. Otcovská línia namiesto toho ukazovala na španielsky a portorický pôvod. Ešte väčší otras prišiel po preštudovaní genetických zhôd. Objavil sa tam nevlastný brat z otcovej strany. Najskôr si myslel, že ide o dieťa z dávneho romániku, keďže jeho rodičia sa rozviedli, keď bol malý. Pravda však bola omnoho bolestivejšia.
Najväčší OMYL vášho dňa: Ignorujete potravinu, ktorá rozhoduje o dĺžke života, VARUJE lekár! TAJOMSTVO dlhovekosti odhalené
O biologickom otcovi nevie nič
Keď kontaktoval muža, ktorého celý život považoval za otca, dozvedel sa, že nie je jeho biologickým rodičom. Túto informáciu sa mal dozvedieť ešte v roku 2004, no nikdy ju nedokázal spracovať ani prijať. O skutočnom biologickom otcovi nevedel nič. Rozhovor s matkou mu priniesol len neurčité odpovede. Vraj vyrastala v komplikovanom prostredí, pohybovala sa v zlej spoločnosti a na obdobie, keď otehotnela, si kvôli alkoholu nepamätá. Muž priznal, že ho jej prístup hlboko ranil, najmä vzhľadom na ich dlhodobo napätý vzťah.
Svadobný škandál, aký nemá obdobu: Nevesta prichytila ŽENÍCHA s vlastnou MATKOU! Ona ho dojčila?!
„Som emocionálne zničený. Neviem, čo mám cítiť. Som stratený, smutný a nahnevaný,“ napísal. Jeho manželka sa cíti previnilo, že ho do testovania tlačila. Muž preto požiadal komunitu o radu a podporu. Pod príspevkom sa objavili stovky reakcií od ľudí s podobnou skúsenosťou. Mnohí priznali, že pravdu o svojom pôvode zistili až v dospelosti práve vďaka DNA testom. Niektorí ho povzbudzovali, že hoci je realita bolestivá, pravda má nakoniec očistnú silu.