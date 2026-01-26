Nečakaný príplatok po večeri: Hostia si ho všimli až doma! To NAOZAJ im reštaurácia naúčtovala 20 eur za TOTO?!

VIEDEŇ - Rezervovali stôl pre deväť ľudí, prišlo ich o jedného menej... a zaplatili za to! Nečakaný príplatok na účtenke vyvolal vlnu rozhorčenia a rozdelil internet na dva tábory. Príbeh z rakúskej reštaurácie otvára otázku, kde sa končí pochopiteľné pravidlo a začína neprimeraná prísnosť.
Nečakanú skúsenosť zažil pán Thomas so svojou rodinou v reštaurácii Zum Donanwirt v hornorakúskej obci Pupping. Skupina si rezervovala stôl pre deväť osôb, no krátko pred návštevou jeden z hostí ochorel a zostal doma. Ostatní si večer užili bez problémov, najedli sa, napili a zaplatili tri účty v celkovej hodnote približne 300 eur. K sume pridali aj desaťeurové prepitné pre obsluhu. Až neskôr si však všimli, že na jednej z účteniek pribudol nenápadný príplatok vo výške 20 eur. Bez upozornenia, bez vysvetlenia.
Náladu im pokazil neočakávaný príplatok
Ako sa ukázalo, reštaurácia má od začiatku roka zavedený storno poplatok. Ak hosť nezruší rezerváciu najneskôr 24 hodín vopred, podnik si účtuje 15 až 20 eur za každú osobu, ktorá sa nedostaví. Informácia bola uvedená na webovej stránke aj v potvrdzujúcej SMS správe, ktorú dostala Thomasova manželka. „Správa bola dlhá, úprimne – málokto ju číta až do konca,“ priznal neskôr sklamaný zákazník pre denník Kronen Zeitung.
Majiteľ reštaurácie Ronald Pilz však tvrdí, že konal správne. Podľa jeho slov bol na poplatky upozornený každý, kto si rezerváciu vytvorí. „Každý hosť, ktorý nepríde, ma stojí peniaze. Miesto musím držať prázdne a nemôžem ho ponúknuť iným,“ vysvetlil. Zároveň dodal, že počet rezervácií, pri ktorých sa hostia napokon nedostavia, je v poslednom období neudržateľný.
Príbeh vyvolal búrlivé reakcie
Príbeh sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach a vyvolal vášnivú diskusiu. Jedni majiteľa kritizujú za necitlivý prístup a tvrdia, že choroba by mala byť výnimkou. Iní zas hovoria o zodpovednosti hostí a potrebe rešpektovať pravidlá podniku. „Už by ma tam nikdy nevideli,“ odkázal jeden z diskutujúcich. Ďalší ironicky poznamenal, že by účet zaplatil kartou len preto, aby banka majiteľovi tiež naúčtovala poplatok. Prípad tak opäť otvoril otázku, či sú podobné sankcie férovým riešením, alebo len ďalším dôkazom, že gastronómia sa mení na boj medzi pravidlami a zdravým rozumom.