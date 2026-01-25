Roky svoje telo nenávidela, dnes na ňom zarába tisíce: NAJVÄČŠIE prsia jej zničili zdravie, no priniesli slávu a peniaze

GLASGOW – Tvrdí, že má najväčšie prsia v Spojenom kráľovstve a ich rast sa nezastavuje. Pre 28-ročnú Summer Robertovú však extrémne krivky nie sú len o pozornosti, ale aj o zdravotných komplikáciách, psychickom tlaku a dlhoročnej ceste k sebaprijatiu.
Summer Robertová z Glasgowa otvorene hovorí o živote s diagnózou makromastia – zdravotným stavom, ktorý spôsobuje abnormálny rast pŕs. Dnes nosí podprsenku veľkosti R-cup a tvrdí, že jej prsia sú najväčšie v celej krajine. Hoci by si niekto mohol myslieť, že ide o splnený sen, realita je podľa nej oveľa zložitejšia. Makromastia jej spôsobuje chronické bolesti chrbta, krku a ramien, migrény, problémy s držaním tela a výrazne jej komplikuje bežný život. „Lekári mi povedali, že zmenšovanie nemá zmysel, pretože prsia by znovu dorástli. Rast sa jednoducho nezastaví,“ priznala.
Neustála pozornosť okolia
V minulosti pracovala ako manažérka v reštaurácii, no dlhé hodiny na nohách jej spôsobovali neznesiteľné bolesti. Lekár jej dokonca predpísal špeciálny korzet, aby predišla vážnym problémom s chrbticou v budúcnosti. Ako píše Mirror, okrem fyzických ťažkostí čelila aj neustálej pozornosti zo strany okolia. Priznáva, že si ju často ľudia prichádzali do práce obzerať, čo bolo pre ňu mimoriadne nepríjemné. Jeden incident, keď ju skupina mužov neprestávala obťažovať, ju emocionálne zlomil a stal sa zlomovým bodom v jej živote.
Úspech na platforme pre dospelých
Práve vtedy sa rozhodla pre zásadnú zmenu. Založila si účet na platforme OnlyFans, kde začala zdieľať obsah a takmer okamžite zaznamenala úspech. Už počas prvej noci zarobila stovky dolárov a postupne si vybudovala stabilný príjem aj obrovskú fanúšikovskú základňu. Dnes má na sociálnych sieťach státisíce sledovateľov a priznáva, že nová práca jej výrazne pomohla zmeniť pohľad na vlastné telo. „Roky som svoje prsia nenávidela. Až teraz som sa naučila ich milovať,“ hovorí.
Hoci sa jej život v mnohom zlepšil, stále má obavy z reakcií verejnosti. Sama priznala, že von chodí radšej v sprievode priateľov a vyhýba sa situáciám, kde by mohla byť terčom neželanej pozornosti. Napriek tomu tvrdí, že sa cíti oveľa lepšie než kedysi. Svoj príbeh dnes vníma ako dôkaz toho, že odlišnosť nemusí byť slabinou. Naopak, môže sa stať zdrojom sily. „Je to niečo, čo vás robí inými. A práve v tom je hodnota. Naučila som sa svoje rozdiely oslavovať,“ odkazuje ľuďom s podobnými problémami.