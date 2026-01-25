Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Roky svoje telo nenávidela, dnes na ňom zarába tisíce: NAJVÄČŠIE prsia jej zničili zdravie, no priniesli slávu a peniaze

Žena má najväčšie prsia v krajine!
Žena má najväčšie prsia v krajine! (Zdroj: Instagram/scotchdolly97)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

GLASGOW – Tvrdí, že má najväčšie prsia v Spojenom kráľovstve a ich rast sa nezastavuje. Pre 28-ročnú Summer Robertovú však extrémne krivky nie sú len o pozornosti, ale aj o zdravotných komplikáciách, psychickom tlaku a dlhoročnej ceste k sebaprijatiu.

Summer Robertová z Glasgowa otvorene hovorí o živote s diagnózou makromastia – zdravotným stavom, ktorý spôsobuje abnormálny rast pŕs. Dnes nosí podprsenku veľkosti R-cup a tvrdí, že jej prsia sú najväčšie v celej krajine. Hoci by si niekto mohol myslieť, že ide o splnený sen, realita je podľa nej oveľa zložitejšia. Makromastia jej spôsobuje chronické bolesti chrbta, krku a ramien, migrény, problémy s držaním tela a výrazne jej komplikuje bežný život. „Lekári mi povedali, že zmenšovanie nemá zmysel, pretože prsia by znovu dorástli. Rast sa jednoducho nezastaví,“ priznala.

Neustála pozornosť okolia

V minulosti pracovala ako manažérka v reštaurácii, no dlhé hodiny na nohách jej spôsobovali neznesiteľné bolesti. Lekár jej dokonca predpísal špeciálny korzet, aby predišla vážnym problémom s chrbticou v budúcnosti. Ako píše Mirror, okrem fyzických ťažkostí čelila aj neustálej pozornosti zo strany okolia. Priznáva, že si ju často ľudia prichádzali do práce obzerať, čo bolo pre ňu mimoriadne nepríjemné. Jeden incident, keď ju skupina mužov neprestávala obťažovať, ju emocionálne zlomil a stal sa zlomovým bodom v jej živote.

Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne Prečítajte si tiež

Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne

Úspech na platforme pre dospelých

Práve vtedy sa rozhodla pre zásadnú zmenu. Založila si účet na platforme OnlyFans, kde začala zdieľať obsah a takmer okamžite zaznamenala úspech. Už počas prvej noci zarobila stovky dolárov a postupne si vybudovala stabilný príjem aj obrovskú fanúšikovskú základňu. Dnes má na sociálnych sieťach státisíce sledovateľov a priznáva, že nová práca jej výrazne pomohla zmeniť pohľad na vlastné telo. „Roky som svoje prsia nenávidela. Až teraz som sa naučila ich milovať,“ hovorí.

Pravda o misionárskej polohe: Vedci mali jasno až po MRI! Prekvapivé detaily, ktoré voľným okom neuvidíte Prečítajte si tiež

Pravda o misionárskej polohe: Vedci mali jasno až po MRI! Prekvapivé detaily, ktoré voľným okom neuvidíte

Hoci sa jej život v mnohom zlepšil, stále má obavy z reakcií verejnosti. Sama priznala, že von chodí radšej v sprievode priateľov a vyhýba sa situáciám, kde by mohla byť terčom neželanej pozornosti. Napriek tomu tvrdí, že sa cíti oveľa lepšie než kedysi. Svoj príbeh dnes vníma ako dôkaz toho, že odlišnosť nemusí byť slabinou. Naopak, môže sa stať zdrojom sily. „Je to niečo, čo vás robí inými. A práve v tom je hodnota. Naučila som sa svoje rozdiely oslavovať,“ odkazuje ľuďom s podobnými problémami.

Viac o téme: ZdravieVeľkosťPrsia Summer Robert
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Koniec nekonečného brania liekov?
Koniec nekonečného brania liekov? Vedci objavili v mozgu vypínač vysokého tlaku: Stačí ho deaktivovať a hodnoty klesnú!
Zaujímavosti
Chcela zaplatiť 2 doláre,
Chcela zaplatiť 2 doláre, no urobila chybu: Rozhorčenie vystriedal šok, keď zistila... NAJLEPŠÍ omyl života
Zaujímavosti
Muž prišiel do obchodu
Mysleli si, že je to skrytá kamera: Muž v klobúku nakupoval NA KONI, v obchode po sebe nechal poriadnu spúšť!
Zaujímavosti
Vieme o nej menej
Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V miestnej časti Vrbník sa uskutočnil tradičný zber vŕbového prútia
V miestnej časti Vrbník sa uskutočnil tradičný zber vŕbového prútia
Správy
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Správy
Divadelné predstavenie Emoňovia v Divadle Jána Palárika
Divadelné predstavenie Emoňovia v Divadle Jána Palárika
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Požiar auta ochromil
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil križovatku v Košiciach: Na mieste zasahujú hasiči
Domáce
Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka
Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka trvá už 14 rokov, otvorenie hradu je však nereálne
dromedar.sk
Mier alebo biznis? Gröhling
Mier alebo biznis? Gröhling kritizuje Trumpa, Gašpar nabáda k opatrnosti
Domáce
Meteorológovia varujú: Viaceré okresy ohrozuje v nedeľu podvečer zvýšené riziko záplav
Meteorológovia varujú: Viaceré okresy ohrozuje v nedeľu podvečer zvýšené riziko záplav
Banská Bystrica

Zahraničné

Policajti prehliadajú oblasť, kde
Nové detaily tragédie v švajčiarskom lyžiarskom stredisku: Únikový východ bol zamknutý
Zahraničné
Brutálny útok v spánku:
Brutálny útok v spánku: Mladík (†20) zomrel po poleptaní chemikáliami, súd poslal do väzby súrodencov
Zahraničné
Sýria po napätí otvára
Sýria po napätí otvára cestu: Humanitárny konvoj dorazil do mesta Kobané
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež opäť apeluje na mier: Ukrajinu ohrozuje chlad a útoky na civilistov
Zahraničné

Prominenti

Monika Jakliová s mamou
Dôležité VYJADRENIE rodiny Moniky Jákliovej (†31): Pravda o jej PRENASLEDOVANÍ!
Domáci prominenti
LeAnn Rimes
Slávnej speváčke počas koncertu vypadol zub, rozhodla sa konať: Investuje do seba šialené peniaze!
Zahraniční prominenti
Marek Majeský a Kristína
Turjanová s Majeským v jednej posteli: Takáto je PRAVDA!
Domáci prominenti
Boráros sa vyjadril k
Boráros sa vyjadril k VYHRÁŽKAM Jákliovej (†31): NALOŽIL snúbencovi... Takto sa chce zachrániť?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žena má najväčšie prsia
Roky svoje telo nenávidela, dnes na ňom zarába tisíce: NAJVÄČŠIE prsia jej zničili zdravie, no priniesli slávu a peniaze
Zaujímavosti
Chcela zaplatiť 2 doláre,
Chcela zaplatiť 2 doláre, no urobila chybu: Rozhorčenie vystriedal šok, keď zistila... NAJLEPŠÍ omyl života
Zaujímavosti
Muž prišiel do obchodu
Mysleli si, že je to skrytá kamera: Muž v klobúku nakupoval NA KONI, v obchode po sebe nechal poriadnu spúšť!
Zaujímavosti
Najbezpečnejšie aerolinky sveta: Do
Najbezpečnejšie aerolinky sveta: Do ktorých lietadiel môžete nastúpiť bez obáv?
dromedar.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)

Šport

Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlon
Vlci Žilina – HC Košice: Online prenos zo šlágra 42. kola Tipsport ligy
Vlci Žilina – HC Košice: Online prenos zo šlágra 42. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos zo 42. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos zo 42. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Pracovný pohovor
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
KarieraInfo.sk
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty

Technológie

Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Android
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
Bezpečnosť
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
Umelá inteligencia
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Umelá inteligencia

Bývanie

Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Pre kutilov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vitajte v „mesiaci rozvodov“: Toto je dôvod, prečo je ukončenie manželstva takým „obľúbeným novoročným predsavzatím“
Láska a sex
Vitajte v „mesiaci rozvodov“: Toto je dôvod, prečo je ukončenie manželstva takým „obľúbeným novoročným predsavzatím“
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brutálny útok v spánku:
Zahraničné
Brutálny útok v spánku: Mladík (†20) zomrel po poleptaní chemikáliami, súd poslal do väzby súrodencov
Tragický víkend na svahoch:
Zahraničné
Tragický víkend na svahoch: Zrážky lyžiarov a kolaps počas pretekov skončili smrťou
Mark Rutte a Donald
Zahraničné
Prečo je Trump taký spokojný s dohodou o Grónsku? Ponúkli mu naozaj veľa! Napríklad aj TOTO
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil
Domáce
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil križovatku v Košiciach: Na mieste zasahujú hasiči

Ďalšie zo Zoznamu