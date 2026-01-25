Koniec nekonečného brania liekov? Vedci objavili v mozgu vypínač vysokého tlaku: Stačí ho deaktivovať a hodnoty klesnú!

LONDÝN – Vysoký krvný tlak patrí medzi najrozšírenejšie civilizačné ochorenia súčasnosti a doteraz sa spájal najmä so srdcom, cievami a životným štýlom. Nový vedecký výskum však prináša prekvapivé zistenie – jeho pôvod môže byť ukrytý priamo v mozgu. Objav by mohol v budúcnosti viesť k úplne novým spôsobom liečby hypertenzie.
Tím vedcov identifikoval malú, doteraz málo preskúmanú oblasť mozgu nazývanú laterálna parafaciálna oblasť, ktorá sa nachádza v mozgovom kmeni. Práve táto časť je zodpovedná za riadenie automatických životných funkcií, ako je dýchanie či srdcový rytmus. Výskumníci zistili, že jej zvýšená aktivita môže viesť k dlhodobému zvýšeniu krvného tlaku.
Zásadný posun
Podľa odborníkov ide o zásadný posun v chápaní hypertenzie, informuje Daily Mail. Doteraz sa liečba zameriavala najmä na následky – rozšírenie ciev, zníženie srdcovej frekvencie či úpravu stravy a pohybu. Nové poznatky však naznačujú, že problém môže vzniknúť už na úrovni nervových signálov, ktoré ovplyvňujú napätie ciev.
Zaspávate pri zapnutom televízore? Vedci varujú pred šokujúcim nárastom rizika infarktu! TOTO pohlavie je náchylnejšie
Výskum prebiehal na zvieracom modeli, kde vedci pozorovali, že aktivácia tejto oblasti mozgu viedla k výraznému zvýšeniu krvného tlaku. Naopak, jej potlačenie spôsobilo jeho návrat k normálnym hodnotám. Zaujímavé je, že táto oblasť mozgu je úzko prepojená s dýchaním, konkrétne s núteným výdychom, napríklad pri kašli, smiechu alebo fyzickej námahe.
Zatiaľ ide o predklinický výskum
Vedci sa domnievajú, že opakovaná stimulácia tohto mechanizmu môže časom prispievať k rozvoju chronickej hypertenzie. Významnú úlohu môžu zohrávať aj signály z karotidných teliesok v oblasti krku, ktoré reagujú na hladinu kyslíka v krvi. Práve tieto signály môžu aktivovať mozgové centrá ovplyvňujúce tlak v cievach.
Denne zje takmer kilogram SUROVÉHO MÄSA: Keď lekári videli jej výsledky, onemeli! TOTO je následok EXTRÉMNEHO stravovania
Objav má mimoriadny význam najmä pre pacientov, u ktorých sa vysoký krvný tlak nedarí stabilizovať bežnou liečbou. V budúcnosti by mohli vzniknúť lieky alebo terapeutické postupy, ktoré by cielene ovplyvňovali túto konkrétnu mozgovú oblasť, bez zásahu do ostatných funkcií mozgu. Odborníci upozorňujú, že ide zatiaľ o predklinický výskum a jeho výsledky bude potrebné potvrdiť aj u ľudí. Napriek tomu však považujú objav za mimoriadne sľubný. Ak sa jeho význam potvrdí, mohol by znamenať revolúciu v liečbe vysokého krvného tlaku, ktorý je jedným z hlavných rizikových faktorov infarktu, mozgovej príhody a ďalších závažných ochorení.