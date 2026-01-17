SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo na kuchynskej linke: TAKTO môže dopadnúť váš mozog po zjedení zvyškov z obeda!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Neurológ s viac než 200-tisíc sledovateľmi na TikToku upozorňuje na vážne riziko spojené s ryžou ponechanou pri izbovej teplote. V ojedinelých prípadoch môže spôsobiť poškodenie mozgu a ani opätovné zohrievanie nepomôže.
Zvyšná ryža ponechaná na kuchynskej linke môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Upozorňuje na to neurológ Dr. Bing, ktorý na TikToku pravidelne zdieľa zdravotné varovania a odborné vysvetlenia. Jeho najnovšie video si pozrelo viac než 1,4 milióna ľudí. V krátkom klipe lekár ukazuje snímku mozgu a vysvetľuje, čo sa môže stať, ak človek zje ryžu, ktorá bola príliš dlho skladovaná pri izbovej teplote. „Takto môže vyzerať mozog mladého človeka po konzumácii ryže, ktorá dlho stála vonku,“ hovorí vo videu zverejnenom portálom What’s The Jam.
Syndróm vyprážanej ryže
Podľa Dr. Binga ide o stav známy ako syndróm vyprážanej ryže. Spôsobuje ho toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus, ktorá sa môže v ryži rýchlo množiť, ak nie je správne skladovaná. Lekár opisuje prípad mladého chlapca, ktorý prišiel do nemocnice so zmeneným vedomím a kŕčmi. „Šípka na snímke ukazuje poškodenie hlbokých štruktúr mozgu,“ vysvetľuje. Zároveň však zdôrazňuje, že ide o zriedkavý jav. „Mnohí z nás, najmä v ázijských komunitách, vyrastali na ryži, ktorá stála vonku, a nič sa nám nestalo. Väčšinou je človek v poriadku,“ priznáva lekár. „No keď sa to stane, môže to byť extrémne nebezpečné – najmä pre deti.“
U dospelých sa syndróm zvyčajne prejavuje len zvracaním a málokto si ho spojí práve s ryžou. U detí však môže byť priebeh dramatickejší. „Toxín napáda mitochondrie – malé energetické továrne v mozgových bunkách. Keď mozog náhle stratí schopnosť vyrábať energiu, všetko sa môže veľmi rýchlo zrútiť,“ upozorňuje Dr. Bing.
Tieto skupiny sú najviac ohrozené
Lekár opakovane zdôrazňuje, že zohrievanie ryže toxín nezničí, ak už v nej vznikol. Preto odporúča jednoduché pravidlo: ryžu treba uložiť do chladničky do jednej až dvoch hodín po uvarení. Ak zostala vonku väčšinu dňa, je bezpečnejšie ju vyhodiť. „Je to zriedkavé, ale keď to udrie, môže to zmeniť život za jediný deň,“ dodáva. Vo svojom príspevku ešte pripomenul, že deti a tínedžeri sú najviac ohrození, a s jedlom by sa nemalo hazardovať.
Video vyvolalo tisíce reakcií. Niektorí používatelia priznali, že jedia zvyšnú ryžu niekoľkokrát do týždňa, iní tvrdia, že sa riziku vyhýbajú dôkladnou hygienou pri manipulácii s jedlom. Objavili sa aj žartovné komentáre typu: „Pozerám toto video, zatiaľ čo jem zvyšnú ryžu.“ Dr. Bing však na záver zdôrazňuje, že hoci sú prípady syndrómu vyprážanej ryže zriedkavé, správne skladovanie jedla je kľúčové a môže predísť vážnym zdravotným následkom.