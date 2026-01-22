Zarážajúci experiment: Trénuje výhradne jeden sval a odmieta prestať! Pozrite sa, čo to urobilo s jeho telom

USA - Na sociálnych sieťach vyvolal obrovský rozruch muž, ktorý sa vedome rozhodol ísť úplne proti trendu dokonalého vzhľadu. Už takmer rok cielene trénuje iba jeden trapézový sval – a výsledok je na prvý pohľad zarážajúci.
Muž vystupujúci pod prezývkou The Crooked Man sa stal virálnym po tom, ako začal zverejňovať zábery svojej výrazne asymetrickej postavy. Viac než 300 dní posilňuje výhradne jeden trapézový sval na ľavej strane tela, čím dosiahol extrémny nepomer medzi ľavou a pravou časťou hornej polovice tela. Kým jeho trup pôsobí relatívne vyvážene, jedno rameno, ruka a trapéz sú niekoľkonásobne väčšie než zvyšok.
Nový trend valcuje sociálne siete
Svoj netradičný experiment označuje ako „looks minimising“, teda vedomé znižovanie atraktivity, ktorým reaguje na populárny trend tzv. looksmaxingu. Ten je typický najmä pre TikTok a Instagram, kde sa mladí muži snažia maximalizovať svoju fyzickú príťažlivosť pomocou tréningov, diét a estetických návykov. „Stále som narážal na videá, ktoré mi hovorili, čo mám robiť, aby som vyzeral lepšie a bol príťažlivejší,“ vysvetlil vo videu. „Ľudia riešia, že majú málo pozornosti. Ja mám presne opačný problém.“
Rozhodol sa preto ísť úplne proti prúdu a posilňovať iba jeden sval, a to dlhodobo a systematicky. Súčasťou jeho režimu je aj strava extrémne bohatá na bielkoviny – denne konzumuje sardinky, kozie jogurty, proteínové doplnky, mleté hovädzie mäso a vajcia. Výsledky sú podľa jeho fanúšikov jasným dôkazom toho, že cielený tréning funguje, hoci len na jednej strane tela.
Chronická bolesť a iné zdravotné ťažkosti
Zatiaľ čo časť verejnosti obdivuje jeho disciplínu a vytrvalosť, odborníci upozorňujú na vážne zdravotné riziká. Lekár Dr. Suhail Hussain pre portál LADbible uviedol, že akékoľvek krátkodobé benefity sú výrazne prevážené negatívnymi dôsledkami.
Podľa neho muž vykazuje jasnú svalovo-kostrovú nerovnováhu, ktorá môže viesť k nesprávnemu držaniu tela, vychýleniu chrbtice, preťaženiu kĺbov, kompenzačným zraneniam okolitých svalov a v dlhodobom horizonte aj k chronickej bolesti. „Ľudské telo je prirodzene nastavené na symetriu a rovnováhu. Ich narušenie prostredníctvom neprimeraného preťaženia jedného svalu nemá žiadny funkčný prínos a predstavuje reálne ortopedické riziko,“ upozornil lekár.
The Crooked Man si kritiku uvedomuje, no v projekte zatiaľ pokračuje. Jeho príbeh tak zostáva na hrane medzi sociálnym experimentom, satirou na kult dokonalého tela a potenciálne nebezpečným zásahom do vlastného zdravia.