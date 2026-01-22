ZÁHADNÉ svetlo nad cestou: V oblasti s hláseniami UFO sa objavila žiariaca špirála! Návšteva z vesmíru?

LONDÝN - Vianočnú noc nad juhozápadom Anglicka narušil nečakaný úkaz. Na oblohe sa objavila žiariaca špirála svetla, ktorá zaskočila vodiča aj miestnych obyvateľov. Zvláštnosťou je, že ide o oblasť, kde sa už v minulosti objavili hlásenia o neidentifikovaných lietajúcich objektoch.
Obyvateľ Cornwallu Matt Kipling sa vracal autom domov, keď si na nočnej oblohe všimol nezvyčajný jav. Nad cestou sa objavila výrazná, žiariaca špirála, ktorá sa vznášala v tichu a bez akéhokoľvek sprievodného zvuku. Podľa jeho slov išlo o niečo, čo ešte nikdy predtým nevidel. „Nepovažujem sa za fanúšika UFO ani konšpirácií, ale toto bolo naozaj zvláštne. Pôsobilo to pokojne, no zároveň tajomne,“ opísal moment, ktorý sa mu podarilo aj natočiť. Ako píše portál What´s The Jam, keďže sa nachádzal na mieste, kde nemohol dlhšie zastaviť, bol nútený pokračovať v jazde.
Ďalšie nevysvetlené svetelné javy
Zvláštny svetelný úkaz sa objavil na Štedrý deň, čo ešte viac podporilo pozornosť verejnosti. O to zaujímavejšie je, že len niekoľko kilometrov od tohto miesta boli v priebehu roka 2024 zaznamenané aj ďalšie nevysvetlené svetelné javy, ktoré niektorí svedkovia označili za možné UFO.
Podobné žiariace špirály sa v minulosti objavili aj v iných krajinách a často vyvolali vlnu špekulácií. Odborníci však upozorňujú, že v mnohých prípadoch ide o technické alebo atmosférické javy. Jedným z možných vysvetlení môže byť uvoľnenie paliva z rakiet vo vysokých vrstvách atmosféry, ktoré po zamrznutí a osvetlení vytvára na oblohe výrazné špirálové vzory.
Vzácny fyzikálny jav alebo neobvyklá zhoda okolností?
Aj napriek týmto vysvetleniam však presná príčina tohto konkrétneho úkazu zatiaľ potvrdená nebola. Sociálne siete okamžite zaplavili fotografie, videá a rôzne teórie – od nevinného optického javu až po úvahy o mimozemskom pôvode. Či išlo o vzácny fyzikálny jav, alebo len o neobvyklú zhodu okolností, zostáva zatiaľ nezodpovedané. Isté však je, že žiariaca špirála na oblohe zanechala v mysliach svedkov silný dojem a opäť rozprúdila diskusiu o tom, koľko tajomstiev nad našimi hlavami ešte stále zostáva nevysvetlených.