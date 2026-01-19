Robíte TÚTO CHYBU s mikrovlnkou aj vy? Používa ju takmer každý, no málokto správne: Zlé návyky vás môžu vyjsť draho

LONDÝN - Či už si zohrievame obed alebo robíme pukance, mikrovlnná rúra patrí k najpoužívanejším spotrebičom v kuchyni. Odborníci však upozorňujú, že mnohí z nás ju používajú nesprávne – a môžeme si tým koledovať o problém.
Mnoho ľudí si na mikrovlnku ukladá rôzne predmety, od mís s ovocím cez papierové utierky až po kuchárske knihy. Podľa expertov zo spoločnosti Cookology je to však potenciálne nebezpečné. „Ak máte malú kuchyňu a málo pracovnej plochy, môže vás lákať využiť vrch mikrovlnky ako odkladací priestor. Tým však môžete zablokovať ventilačné otvory, čo vedie k prehrievaniu spotrebiča, jeho poškodeniu a v extrémnych prípadoch aj k riziku požiaru,“ varujú odborníci.
Ako píše Daily Mail, Cookology zároveň upozorňuje na ďalšie bežné chyby, ktorých sa ľudia pri používaní mikrovlnky dopúšťajú – a radí, ako sa im vyhnúť. „Mikrovlnné rúry sú skvelým pomocníkom, ak sa používajú správne. No stále dokola vidíme tie isté chyby,“ hovorí zakladateľ Cookology Andrew Wright. „Ľudia ich často berú ako riešenie na jedno tlačidlo, pritom trochu znalostí dokáže výrazne zlepšiť výsledok aj predĺžiť životnosť spotrebiča.“
Najčastejšie chyby pri používaní mikrovlnky
1. Používanie nevhodných nádob
Väčšina ľudí vie, že kov do mikrovlnky nepatrí. Problémom však nie sú len alobaly či kovové spony. „Nebezpečné môžu byť aj plastové nádoby, ktoré nie sú určené do mikrovlnky. Pri ohrievaní, najmä mastných jedál, môžu uvoľňovať chemikálie do potravín,“ upozorňujú experti.
2. Zabúdanie na miešanie alebo otáčanie jedla
Aj keď má mikrovlnka otočný tanier, jedlo sa nemusí ohriať rovnomerne. „Zastaviť ohrev v polovici a jedlo premiešať alebo otočiť je kľúčové, najmä pri ryži, mäse či zvyškoch jedál,“ radí Cookology.
3. Príliš tesne uzavreté nádoby
Jedlo je vhodné zakrývať, aby sa ohrievalo rovnomerne a aby ste sa vyhli neporiadku. „Je však dôležité nechať malú medzeru, kadiaľ môže unikať para. Úplne uzavreté nádoby môžu vytvoriť tlak, ktorý spôsobí deformáciu nádoby alebo odstrelenie viečka,“ vysvetľujú odborníci. Platí to dokonca aj pre nádoby označené ako vhodné do mikrovlnky.
4. Zanedbávanie čistenia
Čistenie mikrovlnky patrí medzi najmenej obľúbené domáce práce, no podľa expertov je nevyhnutné. „Špinavá mikrovlnka absorbuje viac energie a varí menej efektívne. Zvyšky jedla navyše zvyšujú riziko zápachu a dymu,“ upozorňuje Cookology. Pri čistení sa však odporúča vyhnúť prípravkom s obsahom bielidiel alebo amoniaku. „V uzavretom priestore mikrovlnky môžu zanechať toxické výpary, ktoré následne kontaminujú jedlo,“ dodávajú odborníci.
Tipy, ako predísť otrave jedlom
Odborníci zároveň pripomínajú základné pravidlá bezpečnej manipulácie s potravinami: udržiavať čistotu pracovných plôch, vyhýbať sa krížovej kontaminácii surovín, používať teplomer pri varení, správne skladovať potraviny a nespoliehať sa len na dátumy spotreby. Dôležité je tiež nerozmrazovať mrazené potraviny na kuchynskej linke, ale v chladničke, studenej vode alebo v mikrovlnke. Aj malé zmeny v návykoch tak môžu výrazne znížiť riziko zdravotných problémov a predĺžiť životnosť jedného z najvyužívanejších spotrebičov v domácnosti.